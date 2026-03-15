ظافر العابدين يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة

ونشر العابدين رسالة مؤثرة نعى فيها شقيقه، عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدانه، مؤكداً مكانته الكبيرة في حياته. وكتب قائلاً: "توفى فجر خويا الغالي وقدوتي في الحياة. يرحمك يا حاتم يا عزيز إن شاء الله نكمل كيما ربيتني".

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت عبارات التعزية والمواساة للفنان ، متمنين للراحل والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

ويُعد ظافر العابدين من أبرز النجوم العرب الذين حققوا نجاحاً واسعاً في الدراما خلال السنوات الماضية، حيث شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي لاقت صدى كبيراً لدى الجمهور في مختلف أنحاء .