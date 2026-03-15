ظافر العابدين يفجع بوفاة شقيقه ويودعه بكلمات مؤثرة

ونشر العابدين رسالة مؤثرة نعى فيها شقيقه، عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدانه، مؤكداً مكانته الكبيرة في حياته. وكتب قائلاً: "توفى فجر اليوم خويا الغالي وقدوتي في الحياة. الله يرحمك يا حاتم يا عزيز إن شاء الله نكمل كيما ربيتني".
وسرعان ما تفاعل المتابعون مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت عبارات التعزية والمواساة للفنان التونسي، متمنين للراحل الرحمة والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.
ويُعد ظافر العابدين من أبرز النجوم العرب الذين حققوا نجاحاً واسعاً في الدراما العربية خلال السنوات الماضية، حيث شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي لاقت صدى كبيراً لدى الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي.
تمت مشاركة منشور بواسطة Dhafer L'Abidine ظافر العابدين (@dhaferlabidine)
كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال الفترة الأخيرة، مطمئناً جمهوره إلى تطورات وضعه الصحي.
تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.