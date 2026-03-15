رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر

وكان ريان قد نشر تعليقاً لافتاً قال فيه: "مثل الصقر سوف أحلق بصمت فوق صراع الغاب، أنا أعرف أني لو أهوي سيحاول سحقي أصغر ناب، في غاب أصغر ما فيه ذئاب. إلى اللقاء يا شرفاء الأمة".

وأثار هذا المنشور تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، إذ رأى عدد منهم أن الكلمات بدت وكأنها رسالة وداع أخيرة قبل رحيله.

وكانت قد ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع الجزيرة ريان، ما أثار موجة من التفاعل والحزن بين المتابعين والإعلاميين في ، نظراً لمكانته البارزة في المجال الإعلامي ومسيرته الطويلة في تقديم والبرامج السياسية.