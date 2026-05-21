إذاعة بريطانية تعلن بالخطأ وفاة الملك تشارلز

وجاء تداول الخبر في ظل الاهتمام الكبير بالحالة الصحية للملك تشارلز، منذ إعلان إصابته بالسرطان خلال العام الماضي، ما ساهم في انتشار الخبر بشكل واسع وتفاعل عدد كبير من المتابعين معه.

وأوضح مدير الإذاعة، بيتر مور، عبر منشور على “فيسبوك”، أن المحطة فعّلت عن طريق الخطأ بروتوكولًا إعلاميًا يُستخدم فقط في حال وفاة العاهل ، وهو إجراء تعتمد عليه العديد من تحسبًا لأي طارئ يخص العائلة المالكة.

وأشار إلى أن السبب يعود إلى عطل في النظام المعلوماتي داخل الاستوديو ، ما أدى إلى تشغيل إعلان الوفاة بصورة غير مقصودة، قبل أن يكتشف فريق العمل الخطأ ويتم إيقاف البث فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح الحقيقة للمستمعين.

وقدمت إذاعة كارولاين اعتذارًا رسميًا إلى الملك تشارلز الثالث وإلى جمهورها، معربة عن أسفها لما تسبب به الإعلان الخاطئ من ارتباك، مؤكدة أنها ستراجع أنظمتها التقنية وإجراءات البث لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

ويبلغ الملك تشارلز الثالث من العمر 77 عامًا، وكان قد تولى العرش البريطاني في سبتمبر 2022 عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وفي فبراير 2024، أعلن قصر باكنغهام إصابة الملك بالسرطان دون الكشف عن نوع المرض، إلا أنه واصل أداء مهامه الرسمية والمشاركة في الفعاليات العامة والزيارات الدبلوماسية.

وتزامن بث الخبر الخاطئ مع وجود الملك في زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية، ضمن سلسلة من النشاطات العامة التي يواصل القيام بها، كما كان قد أجرى قبل أسابيع زيارة دولة إلى وصفها مساعدوه بأنها “تاريخية”.

وتعتمد وسائل الإعلام البريطانية بروتوكولات خاصة للتعامل مع المتعلقة بالعائلة المالكة، تشمل تجهيز نشرات وترتيبات بث استثنائية، وهو ما أعاد الحادث الأخير تسليط الضوء عليه، مع التأكيد على أهمية الدقة التقنية في مثل هذه الملفات الحساسة.