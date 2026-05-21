الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول تعليق من شمس البارودي بعد أزمة الفيديو المسيء على حسابها
أول تعليق من شمس البارودي بعد أزمة الفيديو المسيء على حسابها
A-
A+

أول تعليق من شمس البارودي بعد أزمة الفيديو المسيء على حسابها

فن

2026-05-21 | 04:54
أول تعليق من شمس البارودي بعد أزمة الفيديو المسيء على حسابها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أول تعليق من شمس البارودي بعد أزمة الفيديو المسيء على حسابها

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جدلًا واسعًا بعد تعرّض حسابها الشخصي على “فيسبوك” للاختراق، ونشر مقطع فيديو وصفته بـ”المسيء وغير اللائق”، ما دفعها إلى التحرّك سريعًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في الواقعة.

وفي أول تعليق لها على الأزمة، عبّرت شمس البارودي عن غضبها الشديد واستيائها ممّا حدث، مؤكدة أنّها لن تتهاون في ملاحقة المسؤول عن اختراق حسابها، وقالت في رسالة حادة: “ربنا ما يربحك ولا يريحك ياللي عملت كدا فيا”.

وكشفت الفنانة المعتزلة أنّها لم تكن على علم بما جرى في البداية، بسبب شعورها بالإرهاق والنوم خلال صيامها في العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل أن تتلقى اتصالات متتالية من أقاربها ومتابعيها، لتكتشف لاحقًا عبر ابنتها وجود الفيديو المسيء على صفحتها الرسمية.

وأكدت أنّها حاولت فورًا حذف المقطع، إلا أنّ ابنتها نصحتها بالتريث وعدم إزالة المحتوى مباشرة، من أجل الاحتفاظ بالأدلة الرقمية اللازمة لتقديم بلاغ رسمي إلى إدارة “فيسبوك”، وإثبات واقعة الاختراق بشكل قانوني.

وأوضحت شمس البارودي أنّها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع هوية المخترق، مشددة على حرصها الكامل على حماية اسمها وتاريخها الفني من أي إساءة أو استغلال إلكتروني.

وفي ختام حديثها، وجّهت رسالة شكر لكل من تواصل معها وحرص على الاطمئنان عليها، مؤكدة أنّها تعمل حاليًّا على تعزيز حماية حساباتها الإلكترونية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

 

اقرأ ايضا في فن

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

اخترنا لك
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07
حقيقة تعرّض مسلم لإصابة بليغة بعد اعتداء زوجته عليه
05:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026