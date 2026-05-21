محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

وأوضح حجازي، في تصريحات صحافية، أن الفتاة تقدّمت لاحقًا بتظلّم لإعادة فتح القضية، إلا أن الجهات المختصة رفضت الطلب، ليصبح قرار الحفظ نهائيًا وغير قابل لإعادة النظر، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات قانونية ضدها بتهمة التشهير والإدعاء الكاذب والإساءة إلى سمعته الفنية والشخصية.

وأشار الفنان المصري إلى أنه يدرس المطالبة بتعويض مادي كبير، بعد الأضرار المعنوية والمهنية التي لحقت به خلال الفترة الماضية، خاصة مع تداول القضية بشكل واسع عبر والمنصات الإخبارية.

وفي سياق منفصل، شهدت أزمة محمود حجازي مع طليقته رنا طارق تطورات ، بعدما غادرت مصر متوجهة إلى الأميركية برفقة نجلها، عقب صدور قرار قضائي يسمح بسفر الطفل معها لاستكمال رحلته العلاجية.

وأكدت رنا طارق، في بيان صحافي، وصولها بالفعل إلى أميركا، موضحة أن المحكمة راجعت كافة تفاصيل النزاع القضائي بينها وبين حجازي، والمتعلق بالنفقة ونَسب الطفل وقرارات منع السفر، قبل إصدار القرار النهائي بالسماح بالمغادرة.

وأضافت أن هدفها الأساسي خلال الفترة الماضية كان تأمين الرعاية الصحية المناسبة لطفلها، بعيدًا من الخلافات المستمرة، مؤكدة حرصها الكامل على استقرار حالته الصحية والنفسية.