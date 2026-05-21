محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

فن

2026-05-21 | 05:07
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح حجازي، في تصريحات صحافية، أن الفتاة تقدّمت لاحقًا بتظلّم لإعادة فتح القضية، إلا أن الجهات المختصة رفضت الطلب، ليصبح قرار الحفظ نهائيًا وغير قابل لإعادة النظر، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات قانونية ضدها بتهمة التشهير والإدعاء الكاذب والإساءة إلى سمعته الفنية والشخصية.

وأشار الفنان المصري إلى أنه يدرس المطالبة بتعويض مادي كبير، بعد الأضرار المعنوية والمهنية التي لحقت به خلال الفترة الماضية، خاصة مع تداول القضية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية.

وفي سياق منفصل، شهدت أزمة محمود حجازي مع طليقته رنا طارق تطورات جديدة، بعدما غادرت الأخيرة مصر متوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية برفقة نجلها، عقب صدور قرار قضائي يسمح بسفر الطفل معها لاستكمال رحلته العلاجية.

وأكدت رنا طارق، في بيان صحافي، وصولها بالفعل إلى أميركا، موضحة أن المحكمة راجعت كافة تفاصيل النزاع القضائي بينها وبين حجازي، والمتعلق بالنفقة ونَسب الطفل وقرارات منع السفر، قبل إصدار القرار النهائي بالسماح بالمغادرة.

وأضافت أن هدفها الأساسي خلال الفترة الماضية كان تأمين الرعاية الصحية المناسبة لطفلها، بعيدًا من الخلافات المستمرة، مؤكدة حرصها الكامل على استقرار حالته الصحية والنفسية.

 

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

حقيقة تعرّض مسلم لإصابة بليغة بعد اعتداء زوجته عليه

أشعل مطرب المهرجانات مسلم وزوجته البلوغر يارا تامر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن وقوع مشاجرة بينهما داخل المنزل، وسط روايات تحدثت عن تعرض مسلم لإصابة خطيرة في يده.

حقيقة تعرّض مسلم لإصابة بليغة بعد اعتداء زوجته عليه

أشعل مطرب المهرجانات مسلم وزوجته البلوغر يارا تامر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن وقوع مشاجرة بينهما داخل المنزل، وسط روايات تحدثت عن تعرض مسلم لإصابة خطيرة في يده.

