حقيقة تعرّض مسلم لإصابة بليغة بعد اعتداء زوجته عليه

وبحسب مصادر مقرّبة من الطرفين، فإن ما حدث لا يتجاوز خلافًا عائليًا عاديًا، نافيةً وجود أي اعتداءات جسدية خطيرة كما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية، مؤكدة أن الأنباء المتعلقة بإصابة مسلم بجروح بليغة ما تزال غير مؤكدة حتى الآن.

وتفاقم الجدل بعد ظهور شقيقة مسلم في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، حيث اتهمت بالتسبب في إصابة شقيقها بجرح استدعى خضوعه لـ45 غرزة في يده، مشيرةً إلى أن الواقعة جاءت بعد تحطم زجاجة خلال الخلاف الذي وقع بينهما.

وأضافت شقيقة مسلم خلال حديثها أن مطالبة بالخروج للرأي العام وكشف حقيقة ما جرى، الأمر الذي فجّر موجة من التفاعل والتعليقات، خاصة مع انتشار مقاطع من البث المباشر بشكل كبير عبر منصات التواصل.

ورغم تصاعد الأزمة وتداول القصة على نطاق واسع، التزم مسلم وزوجته الصمت حتى الآن، من دون إصدار أي توضيح رسمي بشأن حقيقة الواقعة، ما زاد من الغموض وفتح الباب أمام التكهنات وتضارب الروايات بين المتابعين.

ويرى مقرّبون من أن الأزمة جرى تضخيمها بشكل لافت عبر ، خصوصًا في ظل الاهتمام المستمر بالحياة الشخصية لنجوم المهرجانات والبلوغرز، حيث تتحول الخلافات الخاصة سريعًا إلى مادة للجدل والترند بمجرد انتشارها إلكترونيًا.