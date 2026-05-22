وفاة الشاعر سمير عبد الباقي بعد مسيرة فنية حافلة

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير سمير عبد الباقي عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الأدبي والفني، ترك خلالها بصمة مميزة في عالم الشعر الغنائي والكلمة الراقية، ليُعد واحداً من أبرز الشعراء الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية في مصر والعالم على مدار عقود.



وشكّل خبر وفاة الشاعر الراحل من الحزن بين محبيه وزملائه داخل الوسط الفني والثقافي، خاصة أنه كان صاحب تجربة فنية وأدبية ثرية امتدت لسنوات طويلة، تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء وقدم أعمالاً لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى .



وتميّز سمير عبد الباقي بأسلوبه الراقي وقدرته على المشاعر الإنسانية بكلمات بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، ما منحه مكانة خاصة لدى جمهور الأغنية .



وخلال مسيرته الفنية، كتب العديد من القصائد والأغنيات التي حققت نجاحاً واسعاً، وارتبط اسمه بعدد من النجوم الذين تغنوا بكلماته، لتصبح أعماله جزءاً من تاريخ الأغنية والعربية.



كما عُرف الراحل بتمسكه بالكلمة الهادفة وحرصه على تقديم فن يحمل قيمة ومعنى، بعيداً عن الابتذال، وهو ما انعكس بوضوح على اختياراته الفنية طوال مشواره الإبداعي .

