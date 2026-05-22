ملكة جمال فنزويلا تتعرض لاعتداء داخل فندق في كان والشرطة تتدخل

تعرّضت أندريا ديل فال لاعتداء صادم داخل فندق في مدينة كان ، خلال تواجدها لحضور فعاليات ، ما أثار ضجة على .



ونشرت أندريا مقاطع فيديو ظهرت فيها ووجهها مغطّى بالدماء داخل الغرفة، متهمةً مصفف الشعر الشهير جيوفاني لاجونا بالاعتداء عليها، فيما بدت الغرفة بحالة فوضى كبيرة بعد ما وصفته التقارير بشجار عنيف بين الطرفين.أجهزة تلفزيون وفيديو

وبحسب تقارير متداولة، بدأ الخلاف بمشادة كلامية قبل أن يتطور إلى عراك بالأيدي، ما دفع نزلاء الفندق إلى الاتصال بالشرطة بعد سماع صراخ وضجيج صادر من الغرفة. وتداولت وسائل إعلام لاحقاً فيديو يُظهر عناصر الأمن وهم يقتادون جيوفاني لاجونا، بينما تلقت أندريا الرعاية الطبية، من دون الكشف حتى الآن عن السبب الحقيقي للخلاف أو طبيعة التهم المحتملة.