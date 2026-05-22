صلاح عبد الله يحتفل بقدوم حفيده الثالث "فريد"

ونشر الفنان صورة جمعته بحفيده الجديد وابنته شروق، إلى جانب صورة أخرى ظهر فيها أحفاده الثلاثة: كرمة ومراد والمولود الجديد فريد، في أجواء عائلية مليئة بالفرح والمحبة.

وعلّق صلاح على الخبر بكلمات عفوية مؤثرة قال فيها: «جمعة مباركة ، عندي ليكوا خبر جديد، في 10 بالتحديد، المولى كرمني بتالت حفيد، نورت يا أغلى فريد».

وشهد المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين حرصوا على تهنئته، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن محبتهم للفنان وتمنياتهم للمولود الجديد بالصحة والسعادة، مشيدين بعفويته وحرصه على مشاركة لحظاته العائلية مع جمهوره.