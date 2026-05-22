صلاح عبد الله يحتفل بقدوم حفيده الثالث "فريد"

ونشر الفنان صورة جمعته بحفيده الجديد وابنته شروق، إلى جانب صورة أخرى ظهر فيها أحفاده الثلاثة: كرمة ومراد والمولود الجديد فريد، في أجواء عائلية مليئة بالفرح والمحبة.
وعلّق صلاح عبد الله على الخبر بكلمات عفوية مؤثرة قال فيها: «جمعة مباركة صباح سعيد، عندي ليكوا خبر جديد، في 10 مايو بالتحديد، المولى كرمني بتالت حفيد، نورت الدنيا يا أغلى فريد».
وشهد المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين حرصوا على تهنئته، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن محبتهم للفنان وتمنياتهم للمولود الجديد بالصحة والسعادة، مشيدين بعفويته وحرصه على مشاركة لحظاته العائلية مع جمهوره.