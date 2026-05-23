الهام شاهين ترفض زيارة سوريا ولقاء الرئيس احمد الشرع وهذا ما قالته عن الجيش السوري
فن

2026-05-23 | 14:00
الهام شاهين ترفض زيارة سوريا ولقاء الرئيس احمد الشرع وهذا ما قالته عن الجيش السوري


في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

تطلق إلهام شاهين سلسلة من التصريحات السياسية والاجتماعية لأول مرة، وتكشف أسراراً شخصية كادت تودي بحياتها.
تبدأ الحلقة بتوضيح حاسم من شاهين حول الجدل المثأر بشأن تصريحاتها عن حرب إيران وإسرائيل وموقف مصر، مؤكدة أن السياسة "ليست مسألة عنترية".
وبدموع وتأثر شديد، توجّه رسالة تضامن إلى الأم في جنوب لبنان وبيروت، معلنة مخاوفها الكبرى من الكارثة الإسرائيلية
كما تشهد الحلقة تحولاً بارزاً في موقفها السياسي، حيث تتراجع عن رأيها السابق بشأن بشار الأسد وتنتقد وجود عناصر مأجورة في الجيش السوري.
وعلى الصعيد الاجتماعي والديني، تطلق إلهام شاهين تصريحات صادمة تصف فيها "جهاد النـ ـكاح" بالـ ـدعارة، وتهاجم هوس المجتمع بعـ ـذرية المرأة وجـ ـرائم الشرف، كاشفة عن رأيها الصريح في قضية ترميم غشـ ـاء البـ ـكارة وتعدد الزوجات.
أما في الجانب الإنساني، فتروي النجمة لأول مرة تفاصيل نجاتها من المـ ـوت بعد أن احتـ ـرق شعرها بالكامل، وتستذكر بلحظات مؤثرة وبكاء مرير اللحظات الأخيرة أمام جـ ـثمان والدتها وكيف غسلتها بيديها.
كما تكشف مفاجأة حول كواليس وفاة الفنان هاني شاكر وسبب عدم إقامة جنازة رسمية له، قبل أن تبدي رأيها بكل صراحة بنجمات الجيل الحالي مثل منى زكي، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، وياسمين صبري.
حلقة مليئة بالمواجهات، الدموع، والجوائز غير المتوقعة التي فاجأ بها علي ياسين ضيفته على الهواء مباشرة.
شاهدوا الحلقة كاملة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد!
 
 

الهام شاهين عن حق الرجل بالزواج من 4 نساء: ربنا قلها ونفاها
الهام شاهين عن حق الرجل بالزواج من 4 نساء: ربنا قلها ونفاها


في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

لأول مرة.. كريستينا صوايا تكشف تفاصيل مؤلمة عن أزمتها النفسية والمادية
لأول مرة.. كريستينا صوايا تكشف تفاصيل مؤلمة عن أزمتها النفسية والمادية

أثارت الإعلامية اللبنانية كريستينا صوايا تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها المؤثر في برنامج "سقف عالي" مع الإعلامي جوزيف حويك عبر #الجديد، حيث تحدثت بصراحة لأول مرة عن تفاصيل مؤلمة عاشتها بعد طلاقها من الإعلامي طوني بارود.

سبب وفاة الصحافي الجزائري ادريس دقيق
سبب وفاة الصحافي الجزائري ادريس دقيق

خيم الحزن على الوسط الإعلامي والرياضي في الجزائر، بعد إعلان وفاة الصحفي الرياضي القدير إدريس دقيق، صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الدويرة، إثر معاناة طويلة مع مرض العضال.

