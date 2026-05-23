فراس إبراهيم يكشف محاولة مدفوعة لاختلاق خلاف بينه وبين أيمن زيدان

حذّر الفنان السوري إبراهيم من تصاعد ظاهرة الصفحات التي تروّج للخلافات المفبركة بين الفنانين بهدف تحقيق التفاعل وجني الأرباح، كاشفاً عن تعرّضه لمحاولة وصفها بـ"المستفزة" لاختلاق أزمة وهمية بينه وبين الفنان السوري أيمن زيدان مقابل مبلغ .



وفي التفاصيل، أوضح إبراهيم عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في "فيس بوك"، أنه تلقّى اتصالاً من شخص ادعى أنه إعلامي من مدينة ، وعرض عليه المشاركة في نشر إشاعة تتحدث عن خلاف مزعوم بينه وبين أيمن زيدان، مقابل دفع مبلغ مالي له.



وأشار الفنان السوري إلى أن المتصل أخبره صراحة بأنه يدير صفحات تعتمد على نشر الخلافات والشائعات بين الفنانين لتحقيق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة، مؤكداً أن المنشور المفبرك أصبح جاهزاً للنشر حتى من دون موافقته، الأمر الذي أثار استياءه ودفعه إلى الرد بحزم وتهديده باتخاذ إجراءات قانونية في حال تم نشر هذه الادعاءات.



وأكد فراس إبراهيم رفضه القاطع لهذا النوع من الممارسات، معتبراً أن ما يجري يكشف حجم الفوضى التي باتت تسيطر على بعض الصفحات الفنية، والتي تعتمد على تلفيق القصص والأزمات لضرب العلاقات بين الفنانين وتشويه صورتهم أمام الجمهور.



كما شدد على أن خطورة هذه الشائعات لا تقتصر على الإساءة للفنانين فقط، بل تمتد أيضاً إلى تضليل المتابعين ونشر معلومات كاذبة تتحول مع الوقت إلى مادة متداولة على نطاق واسع، داعياً زملاءه الفنانين والجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف غير الموثوقة.



وختم الفنان السوري منشوره بدعوة واضحة إلى مواجهة الصفحات التي تروّج للشائعات والأخبار الملفقة، مطالباً بضرورة التصدي لها عبر الوسائل القانونية والمهنية، وعدم منحها مساحة أكبر للانتشار أو التأثير.



وأثار حديث فراس إبراهيم تفاعلاً واسعاً على ، حيث اعتبر كثيرون أن ما كشفه يسلّط الضوء على جانب خطير من صناعة المحتوى الفني القائم على "الترند" والإثارة، فيما رأى آخرون أن هذه باتت تتكرر بشكل ملحوظ في الوسط الفني ، وسط مطالبات بضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها أو إعادة نشرها.