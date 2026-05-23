كريستينا صوايا تكشف أسرار طلاقها من طوني بارود وتنفعل بسبب سؤال عن الخيانة

أثارت الإعلامية كريستينا صوايا ضجة بعد ظهورها المؤثر خلال حلولها ضيفة على برنامج “سقف عالي” مع الإعلامي حويك عبر #الجديد، حيث تحدثت بصراحة غير مسبوقة عن تفاصيل طلاقها من الإعلامي طوني بارود، وكشفت للمرة الأولى جوانب خفية من معاناتها النفسية والمادية بعد الانفصال.



ودخلت كريستينا صوايا في من الانهيار والبكاء أثناء حديثها عن المرحلة الصعبة التي عاشتها، مؤكدة أنها تحملت ضغوطاً كبيرة بعيداً عن الأضواء، كما فتحت ملف النفقة والأعباء المعيشية التي واجهتها بعد الطلاق، مشيرةً إلى أنها مرت بضائقة مادية قاسية أثرت عليها بشكل كبير.



وخلال الحلقة، انفعلت صوايا بشكل واضح بعدما وُجه إليها سؤال عن الخيانة، لترد بعفوية وتوتر واضح، معتبرة أن بعض الأسئلة تعيد فتح جروح قديمة لا تزال تؤلمها، ما خلق حالة من التفاعل الواسع بين الجمهور عبر .



وأكدت كريستينا أنها حاولت لفترة طويلة الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية وعدم الخوض في تفاصيل علاقتها السابقة، لكنها شعرت أن الوقت حان لكشف جزء من الحقيقة التي عاشتها بعيداً عن الصورة المثالية التي تظهر أمام الناس.