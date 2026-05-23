حالة ذعر توقف حفل ريكي مارتن والجمهور يفر هاربًا

تحوّل حفل النجم العالمي ريكي مارتن في مونتينيغرو إلى لحظات من الفوضى والذعر، بعدما توقّف بشكل مفاجئ إثر حادث أمني أربك الجمهور وأثار من الهلع داخل المكان.



ووفق بيان نشره فريق الفنان عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، فإن أحد الأشخاص من بين الحضور أطلق مادة يُشتبه بأنها غاز مسيل للدموع أو رذاذ فلفل باتجاه المسرح، خلال الحفل الذي أُقيم ضمن احتفالات الذكرى العشرين لاستقلال مونتينيغرو.

وفور وقوع الحادث، غادر ريكي مارتن المسرح برفقة فريقه كإجراء احترازي، فيما تدخلت والسلطات المحلية سريعًا للسيطرة على الوضع والتأكد من الحاضرين بعد التدافع التي شهدها المكان.



وتداول رواد شهادات ومقاطع فيديو من داخل الحفل، حيث أكد عدد من الحاضرين أنهم شعروا بحالة من الذعر بعد انتشار رائحة قوية تشبه رذاذ الفلفل، ما دفع كثيرين إلى تغطية وجوههم ومغادرة المكان بسرعة.



ورغم التوتر الذي سيطر على الأجواء، عاد ريكي مارتن لاحقًا إلى المسرح واستكمل حفله بعد تأكيد الجهات المختصة أن الوضع بات آمنًا، وذلك رغم اعتراض بعض أفراد فريقه الذين نصحوه بعدم مواصلة .



ويأتي هذا الحفل ضمن الجولة الأوروبية الجديدة التي يستعد لها صاحب أغنية “ليفين لا فيدا لوكا”، والتي تشمل عددًا من الدول الأوروبية، بينها إيطاليا وألمانيا وسويسرا وبولندا وتركيا خلال الصيف المقبل.





كما أعلن النجم اللاتيني مؤخرًا مشاركته في مهرجان “هيريتج لايف” خلال شهر أغسطس المقبل، في حفل يُعد ظهوره الوحيد في المتحدة عام 2026، وسط حماس كبير من جمهوره.



وكان ريكي مارتن قد خطف الأنظار أيضًا خلال ظهوره المفاجئ في عرض نهاية الشوط ضمن “سوبر بول”، إلى جانب النجم العالمي باد باني، في عرض احتفى بالموسيقى اللاتينية أمام جمهور عالمي ضخم.