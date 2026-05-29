آن هاثاواي تكشف سراً صادماً: كنت شبه عمياء لمدة 10 سنوات

وخلال ظهورها في بودكاست "Popcast" التابع لصحيفة تايمز، كشفت هاثاواي أنها عاشت ما يقارب عشر سنوات وهي تعاني ضعفاً شديداً في النظر نتيجة إصابتها بالمياه البيضاء المبكرة في عينها اليسرى، وهي أثرت بشكل كبير على حياتها اليومية من دون أن يعلم الجمهور تفاصيلها.

وأوضحت الحائزة على جائزة الأوسكار أن حالتها وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها شبه فاقدة للبصر في عينها اليسرى، مشيرة إلى أن المشكلة استمرت لسنوات قبل أن تخضع لعملية جراحية ساعدتها قدرتها الطبيعية على الرؤية.

وقالت هاثاواي إن أكثر ما فاجأها بعد العملية هو إدراكها لحجم المعاناة التي كانت تعيشها، مؤكدة أنها لم تستوعب مدى تراجع بصرها إلا بعد أن استعادت الرؤية بشكل واضح مجدداً.

وأضافت أن تأثير المرض لم يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل امتد إلى حالتها النفسية والعصبية، موضحة أنها شعرت براحة وهدوء أكبر بعد العلاج، بعدما اكتشفت أن المشكلة الصحية كانت تستنزف طاقتها وتؤثر على جهازها العصبي بشكل مستمر.

وأعربت الممثلة الأميركية عن امتنانها الكبير للتطور الطبي الذي ساهم في علاج حالتها، واصفة استعادة بصرها بأنها أشبه بـ"معجزة" غيّرت حياتها، مؤكدة أنها أصبحت تنظر إلى نعمة الصحة بعين مختلفة بعد تلك التجربة الصعبة.

وأثارت تصريحات هاثاواي تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، إذ رأى كثيرون أن قصتها تكشف جانباً إنسانياً مؤثراً من حياة نجمة نجحت في إخفاء معاناتها الصحية بينما كانت تواصل مسيرتها الفنية وتحقق نجاحات كبيرة في ، بعيداً عن الأضواء والضجيج الإعلامي.