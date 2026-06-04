هل أصيبت يسرا بسرطان الدم؟ اليكم ما كشفته

وفي أول تعليق لها على هذه الأنباء، أكدت يسرا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، نافية بشكل قاطع كل المزاعم التي تحدثت عن معاناتها من مرض خطير أو إصابتها بسرطان .

وقالت الفنانة في تصريحات إعلامية إنها تتمتع بصحة جيدة، مطالبة مروجي هذه بالتوقف عن نشر الشائعات التي تثير البلبلة بين جمهورها ومحبيها.

وجاء رد يسرا بعد تداول عدد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل منشورات ادعت وجود تقارير طبية تتعلق بحالتها الصحية، كما تحدثت عن إخفائها تفاصيل المرض عن المقربين منها، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والتفاعل.

وأكدت يسرا أن وضعها الصحي مستقر، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالحياة الشخصية أو الصحية للفنانين، في رسالة هدفت إلى طمأنة جمهورها ووضع حد للشائعات المتداولة.