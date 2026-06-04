أصالة وفائق حسن يضعان حداً لشائعات الانفصال بظهور جديد

وضعت صورة عائلية حداً لحالة الجدل التي رافقت الفنانة نصري وزوجها فائق حسن خلال الأيام الماضية، بعد انتشار أنباء تحدثت عن انفصالهما عبر .





وظهر معاً في ضمن صورة نشرها شقيق ، أنس نصري، عبر حسابه على مواقع التواصل، في إشارة اعتبرها المتابعون رداً عملياً على كل ما تم تداوله بشأن مصير علاقتهما.



وأرفق أنس الصورة بتعليق لافت جاء فيه: “أجمل هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبها”، ما زاد من تفاعل الجمهور مع المنشور ودفع كثيرين إلى اعتباره رسالة غير مباشرة تنفي الأنباء المتداولة.



وحظيت الصورة بانتشار واسع بين المتابعين، الذين رأوا في ظهور أصالة وفائق معاً دليلاً واضحاً على استمرار علاقتهما، خاصة في ظل غياب أي تصريح رسمي سابق يؤكد ما تم تداوله من حول الانفصال.



وكانت قد شهدت خلال الفترة الماضية موجة من التكهنات بشأن العلاقة بين أصالة وفائق حسن، قبل أن يأتي هذا الظهور العائلي ليعيد الطمأنينة إلى جمهور الثنائي ويضع حداً للأقاويل المتداولة.