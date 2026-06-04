مروان قاووق مؤلف "باب الحارة" يكشف: مشهد شهير تسبب بوفاة طفلين

وخلال مقابلة إعلامية، كشف أن طفلين فقدا حياتهما بعدما حاولا تقليد إعدام شخصية "النمس" شنقاً، وهي الشخصية التي جسدها الفنان في المسلسل الشهير. وأوضح أن الطفلين شاهدا المشهد وحاولا تنفيذه في الواقع، ما أدى إلى وفاتهما في حادثتين منفصلتين.

وأكد مؤلف " " أنه كان يعارض منذ البداية إعادة شخصية "النمس" إلى الحياة بعد تنفيذ حكم الإعدام بها داخل أحداث العمل، معتبراً أن هذا المسار الدرامي لم يكن مقنعاً، كما أنه يحمل أبعاداً حساسة نظراً للشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل بين الأطفال والمراهقين.

وشدد قاووق على أن صناع الدراما يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه المشاهدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاهد قد تدفع بعض الأطفال إلى التقليد دون إدراك للمخاطر.

كما تطرق إلى علاقته بالمخرج الراحل ، كاشفاً عن وجود خلافات مهنية ومادية بينهما خلال السنوات ، لا سيما حول استمرار إنتاج أجزاء من "باب "، رغم تأكيده احترامه الكبير للملا وتقديره لمسيرته الفنية.

واعتبر قاووق أن الأجزاء الأخيرة من العمل ابتعدت عن الروح الأساسية التي انطلق منها المسلسل، مشيراً إلى أن المشروع تحول تدريجياً من عمل اجتماعي يحمل رسائل وقيمًا إلى تجربة تجارية مختلفة عن أهدافه الأولى.