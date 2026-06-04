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فيديو مسيء لـ سيرين عبد النور مع ابنها يشـ ـعل غضب الجمهور وحملة دعم كبيرة لها
فيديو مسيء لـ سيرين عبد النور مع ابنها يشـ ـعل غضب الجمهور وحملة دعم كبيرة لها
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فيديو مسيء لـ سيرين عبد النور مع ابنها يشـ ـعل غضب الجمهور وحملة دعم كبيرة لها

فن

2026-06-04 | 08:31
فيديو مسيء لـ سيرين عبد النور مع ابنها يشـ ـعل غضب الجمهور وحملة دعم كبيرة لها
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Aljadeed
فيديو مسيء لـ سيرين عبد النور مع ابنها يشـ ـعل غضب الجمهور وحملة دعم كبيرة لها

أثار مقطع فيديو جمع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بابنها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما وثّق لحظة عفوية بين الأم وابنها خلال تواجدهما معاً، الأمر الذي فتح باباً واسعاً للنقاش بين المتابعين.

وفي التفاصيل، انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مختلف المنصات، حيث ظهرت سيرين عبد النور وهي تتبادل لحظات من المحبة والمرح مع ابنها، 
إلا أن المقطع سرعان ما تحول إلى مادة جدلية بعدما وجّه بعض المستخدمين انتقادات حادة لها، معتبرين أن ما قامت به غير مناسب، فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى إطلاق اتهامات أثارت حالة من الاستياء بين جمهورها ومحبيها.
في المقابل، شهدت مواقع التواصل حملة دعم واسعة للفنانة اللبنانية، إذ دافع عنها عدد كبير من المتابعين والمشاهير، مؤكدين أن الفيديو لا يتضمن سوى مشهد عائلي طبيعي يجمع أماً بابنها، وأن بعض التعليقات أساءت تفسير الموقف وأخرجته من سياقه الحقيقي.
واعتبر الداعمون أن ما ظهر في المقطع يندرج ضمن إطار العفوية والمشاعر الأسرية الطبيعية، مشددين على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الأحكام أو تأويل المشاهد بطريقة تثير الجدل، خاصة أن العلاقة التي تجمع سيرين بابنها معروفة لدى متابعيها الذين اعتادوا رؤية لقطات عائلية مشابهة تنشرها عبر حساباتها الرسمية.

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