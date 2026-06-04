فيديو مسيء لـ سيرين عبد النور مع ابنها يشـ ـعل غضب الجمهور وحملة دعم كبيرة لها

وفي التفاصيل، انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مختلف المنصات، حيث ظهرت وهي تتبادل لحظات من المحبة والمرح مع ابنها،إلا أن المقطع سرعان ما تحول إلى مادة جدلية بعدما وجّه بعض المستخدمين انتقادات حادة لها، معتبرين أن ما قامت به غير مناسب، فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى إطلاق اتهامات أثارت من الاستياء بين جمهورها ومحبيها.في المقابل، شهدت مواقع التواصل حملة دعم للفنانة ، إذ دافع عنها عدد كبير من المتابعين والمشاهير، مؤكدين أن الفيديو لا يتضمن سوى عائلي طبيعي يجمع أماً بابنها، وأن بعض التعليقات أساءت تفسير الموقف وأخرجته من سياقه الحقيقي.واعتبر الداعمون أن ما ظهر في المقطع يندرج ضمن إطار العفوية والمشاعر الأسرية الطبيعية، مشددين على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الأحكام أو تأويل المشاهد بطريقة تثير الجدل، خاصة أن العلاقة التي تجمع سيرين بابنها معروفة لدى متابعيها الذين اعتادوا رؤية لقطات عائلية مشابهة تنشرها عبر حساباتها الرسمية.