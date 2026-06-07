وفاة باتريك غودفري نجم السينما البريطانية عن عمر ناهز الـ93 عاماً

وأكدت وكالة أعماله أن الفنان الراحل فارق الحياة في الرابع من داخل منزله محاطاً بأفراد عائلته، وسط إشادات بإرثه الفني ومكانته المرموقة في الوسط الفني.

ويُعد غودفري من أبرز الوجوه في الدراما والسينما ، إذ حقق شهرة عالمية من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الناجحة، أبرزها تجسيده شخصية دافنشي في فيلم "Ever After: A Cinderella Story"، إلى جانب ظهوره في أفلام بارزة مثل "A Room with a View" و"Maurice" و"The Count of Monte Cristo" و"Les Miserables".

كما شارك في عشرات المسلسلات البريطانية الشهيرة، من بينها "Doctor Who" و"Doc Martin"، ليبقى اسمه حاضراً في ذاكرة الجمهور كأحد الممثلين الذين أثروا الفن بأدوارهم المتنوعة والمميزة.