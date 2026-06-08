شانا عبود تخطف الأنظار بظهورها الأول بعد الولادة إلى جانب وائل كفوري

وأثار ظهور اهتمام المتابعين على ، خصوصاً أن شانا ابتعدت خلال الفترة الماضية عن الأضواء واختارت الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية بعد استقبال مولودتها الجديدة.

وتألقت شانا بإطلالة أنيقة باللون الأسود، فيما بدا في أجواء مرحة بين الحضور، حيث شارك المدعوين لحظات غنائية عفوية وأدى مجموعة من أغنياته التي تفاعل معها الجميع بحماس.

كما شهدت المناسبة أجواء احتفالية مميزة، حيث احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور زوجها الدكتور وعدد من الأصدقاء المقربين، في سهرة اتسمت بالفرح واللحظات العفوية.

وسرعان ما انتشرت الصور ومقاطع الفيديو من الحفل عبر المنصات الرقمية، ليتحوّل ظهور شانا عبود ووائل إلى أحد أكثر المشاهد تداولاً بين الجمهور، الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالة الثنائي وتمنوا لهما دوام السعادة والاستقرار العائلي.