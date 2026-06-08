توقيف الإعلامية المصرية جولي امين على خلفية قضية صبري نخنوخ

وبحسب " الإخبارية"، تم التحفظ على جولي أمين أثناء وجودها لاستكمال إجراءات نقل ملكية سيارة مسجلة صبري نخنوخ إلى اسمها، في خطوة وضعتها ضمن دائرة التحقيقات المرتبطة بالملف.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من الجدل الذي أثارته الإعلامية عبر ، إثر تداول رسالة منسوبة إليها عبّرت فيها عن دعمها لنخنوخ خلال أزمته ، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وفي موازاة ذلك، تواصل المصرية تحقيقاتها في القضية، لا سيما في الشق المالي المرتبط بها، بعدما كشفت التحريات عن شبهات تتعلق بمحاولات إخفاء عائدات أنشطة إجرامية عبر عدد من الوسائل المالية والاستثمارية.

وكانت قد أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في القضية، بما يشمل الأصول العقارية والأموال المنقولة والحسابات المالية، إضافة إلى إدراج عدد من الأسماء على قوائم الممنوعين من السفر لحين استكمال التحقيقات.

وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة، في واحدة من أكثر إثارة للجدل على الساحة المصرية خلال الأيام الأخيرة.