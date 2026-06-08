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ريهام سعيد تهاجم منتقدي زوجة خالد سرحان: &quot;ده تشهير مش رأي&quot;
ريهام سعيد تهاجم منتقدي زوجة خالد سرحان: "ده تشهير مش رأي"
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ريهام سعيد تهاجم منتقدي زوجة خالد سرحان: "ده تشهير مش رأي"

فن

2026-06-08 | 04:47
ريهام سعيد تهاجم منتقدي زوجة خالد سرحان: "ده تشهير مش رأي"
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Aljadeed
ريهام سعيد تهاجم منتقدي زوجة خالد سرحان: "ده تشهير مش رأي"

دخلت الإعلامية ريهام سعيد على خط الجدل المثار حول زوجة الفنان خالد سرحان، بعدما تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات والتعليقات الساخرة عقب ظهورها في إحدى المناسبات الاجتماعية، معتبرة أن ما حدث تجاوز حدود النقد المقبول ووصل إلى مستوى الإساءة الشخصية.

وعبرت ريهام سعيد عن استيائها من تداول صور زوجة خالد سرحان والتعليق على مظهرها بطريقة وصفتها بالمسيئة، مؤكدة أن التنمر لم يعد مجرد ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح سلوكاً يترك آثاراً نفسية مؤذية على الأشخاص المستهدفين.

وأكدت أن لكل إنسان الحق في الظهور بالشكل الذي يراه مناسباً، دون أن يكون عرضة للسخرية أو التجريح، مشيرة إلى أن احترام خصوصية الآخرين وقبول الاختلاف يمثلان جزءاً أساسياً من القيم الإنسانية والأخلاقية.

وجاءت تصريحات ريهام سعيد بعد تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار صور زوجة خالد سرحان خلال مشاركتها في حفل زفاف عائلي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين منتقد ومتعاطف، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول خطورة التنمر الإلكتروني وتأثيره على الحياة الشخصية للأفراد.

وأثارت القضية تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، إذ طالب عدد من المتابعين بضرورة وضع حد لحملات السخرية والتشهير التي تطال أشخاصاً لا ينتمون بالضرورة إلى الوسط الفني أو الحياة العامة، مؤكدين أن النقد لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة أو تجريح.

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