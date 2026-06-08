ريهام سعيد تهاجم منتقدي زوجة خالد سرحان: "ده تشهير مش رأي"

وعبرت عن استيائها من تداول صور زوجة والتعليق على مظهرها بطريقة وصفتها بالمسيئة، مؤكدة أن التنمر لم يعد مجرد ظاهرة على ، بل أصبح سلوكاً يترك آثاراً نفسية مؤذية على الأشخاص المستهدفين.

وأكدت أن لكل إنسان في الظهور بالشكل الذي يراه مناسباً، دون أن يكون عرضة للسخرية أو التجريح، مشيرة إلى أن احترام خصوصية الآخرين وقبول الاختلاف يمثلان جزءاً أساسياً من القيم الإنسانية والأخلاقية.

وجاءت تصريحات ريهام بعد تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار صور زوجة خلال مشاركتها في حفل زفاف عائلي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين منتقد ومتعاطف، ما أعاد إلى الواجهة حول خطورة التنمر الإلكتروني وتأثيره على الحياة الشخصية للأفراد.

وأثارت القضية تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، إذ طالب عدد من المتابعين بضرورة وضع حد لحملات السخرية والتشهير التي تطال أشخاصاً لا ينتمون بالضرورة إلى الوسط الفني أو الحياة العامة، مؤكدين أن النقد لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة أو تجريح.