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غادة عادل تروي تفاصيل صادمة عن تغير ملامحها بسبب &quot;الفيلر&quot;
غادة عادل تروي تفاصيل صادمة عن تغير ملامحها بسبب "الفيلر"
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غادة عادل تروي تفاصيل صادمة عن تغير ملامحها بسبب "الفيلر"

فن

2026-06-08 | 06:52
غادة عادل تروي تفاصيل صادمة عن تغير ملامحها بسبب "الفيلر"
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Aljadeed
غادة عادل تروي تفاصيل صادمة عن تغير ملامحها بسبب "الفيلر"

فاجأت الفنانة المصرية غادة عادل جمهورها بالكشف عن تفاصيل واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها على المستويين الصحي والنفسي، مؤكدة أنها عاشت سنوات من المعاناة بسبب إجراء تجميلي تسبب في تغيّر ملامح وجهها بشكل ملحوظ وأثر على ثقتها بنفسها.

وخلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، تحدثت غادة للمرة الأولى عن الأزمة التي بدأت قبل سنوات، عندما خضعت لحقن تجميلية بهدف تحسين مظهرها بعد فترة من الإرهاق الشديد والنحافة الناتجة عن ضغوط العمل ومسؤولياتها العائلية.

وأوضحت أن المادة التي حُقنت بها لم تكن مؤقتة كما كانت تعتقد، بل كانت من النوع الدائم، ما أدى مع مرور الوقت إلى تحركها داخل الوجه وظهور تكتلات وتورمات أثرت على ملامحها الطبيعية بشكل واضح.

وأكدت أن التغيّرات الجسدية انعكست بشكل مباشر على حالتها النفسية، حيث دخلت في مرحلة صعبة من الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، حتى إنها فكرت جدياً في اعتزال التمثيل والابتعاد عن الأضواء نهائياً.

وكشفت غادة أنها قررت لاحقاً البحث عن حلول طبية متخصصة، فسافرت إلى لندن حيث خضعت لفحوص دقيقة انتهت بإجراء عملية جراحية لإزالة المادة التجميلية ومعالجة آثارها، قبل أن تخضع لعملية أخرى ساعدتها على استعادة ملامحها بشكل أقرب إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن دعم عائلتها والمقربين منها لعب دوراً كبيراً في تجاوز تلك المرحلة، مؤكدة أنها استعادت ثقتها بنفسها تدريجياً وعادت إلى نشاطها الفني بعد فترة قصيرة من العلاج.

وأثارت تصريحات غادة عادل تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بجرأتها في الحديث عن تجربتها الشخصية وتحذيرها من مخاطر بعض الإجراءات التجميلية غير المدروسة، في رسالة لاقت تعاطفاً كبيراً من جمهورها ومحبيها.

 
 
 

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