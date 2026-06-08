زفاف اسطوري لـ دوا ليبا و كالوم تيرنر داخل قصر تاريخي

تعيش النجمة العالمية دوا ليبا واحدة من أسعد فترات حياتها، بعدما انطلقت احتفالات زفافها على الممثل كالوم تيرنر في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية، في حفل فاخر استقطب اهتمام العالمية وتحوّل إلى حديث الجمهور خلال الساعات الماضية.

وجاء هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من عقد قرانهما رسمياً في لندن، حيث اختار أن يكملا قصة حبهما بحفل زفاف استثنائي امتد على مدار ثلاثة أيام، وسط أجواء رومانسية جمعت العائلة والأصدقاء ونخبة من مشاهير الفن والموسيقى.

وأقيمت مراسم الاحتفال داخل قصر "فيلا فالغوارنيرا" التاريخي في مدينة باغيريا شرق باليرمو، وهو أحد أبرز المعالم المعمارية في المنطقة. وقد تميزت المناسبة بتفاصيل فاخرة عكست ذوق العروسين، من الديكورات الراقية إلى البرامج الفنية والعروض الموسيقية التي رافقت الاحتفالات حتى ساعات الصباح الأولى.

وخلال حفل ما قبل الزفاف، لفتت دوا ليبا الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة حملت طابعاً صيفياً راقياً، إذ اختارت فستاناً مميزاً من دار "بوتيغا فينيتا"، تميز بتصميمه المفتوح من الخلف وتفاصيله المزينة بالريش والأهداب الطويلة. وأكملت إطلالتها بمجوهرات مرصعة بالألماس وتسريحة شعر مموجة ومكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية.

أما كالوم تيرنر فاختار الظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، مرتدياً بدلة كتان باللون البيج مع قميص فاتح اللون وحذاء بني، بما انسجم مع أجواء الحفل الصيفية الهادئة.

وشهدت الاحتفالات حضور عدد من الشخصيات المعروفة في عالم الفن والموسيقى، ما أضفى مزيداً من البريق على المناسبة، فيما تداولت صوراً ومقاطع فيديو أظهرت الأجواء الاحتفالية والانسجام الكبير بين العروسين وضيوفهما.

ومن أبرز محطات الزفاف، المفاجأة التي تمثلت بمشاركة النجم العالمي إلتون جون في الاحتفال، حيث قدّم عرضاً غنائياً خاصاً خلال مراسم تبادل العهود، في لحظة وصفت بأنها من أكثر اللحظات تأثيراً خلال الحفل.

كما حرصت دوا ليبا على تكريم جذورها الألبانية من خلال إدراج عروض فنية ورقصات شعبية مستوحاة من التراث الألباني، وسط تفاعل لافت من أفراد عائلتها والحاضرين الذين شاركوا في الأجواء الاحتفالية.

ولم تقتصر تفاصيل الزفاف على العروض الفنية فحسب، بل شملت أيضاً لمسات شخصية عكست قصة الحب التي تجمع الثنائي، إذ زُيّنت بعض تفاصيل الحفل بعبارات ورموز خاصة مرتبطة بعلاقتهما، لتمنح المناسبة طابعاً حميمياً رغم فخامتها.

واختُتمت الاحتفالات بعرض ضخم للألعاب النارية أضاء سماء باليرمو لعشر دقائق متواصلة، في أبهر الحضور وسكان المنطقة الذين تابعوا من محيط القصر، ليُسدل الستار على واحدة من أكثر حفلات الزفاف فخامةً وحديثاً في عام 2026.