أول رد لـ دكتورة يومي بعد شائعة انفصالها عن زوجها التركي

وظهرت برفقة زوجها في مجموعة لقطات عفوية التُقطت في مكان مفتوح بالقرب من البحر، حيث بدت أجواء الانسجام والسعادة واضحة بين ، في أول ظهور علني يجمعهما منذ تصاعد الشائعات حول طبيعة علاقتهما.

ووثّقت إحدى الصور لحظة مؤثرة ظهر فيها زوجها وهو يضع يده على بطنها المنتفخ، في إشارة إلى انتظارهما مولودهما الأول، بينما عكست بقية الصور أجواء عائلية دافئة استعداداً لاستقبال فرد جديد إلى العائلة.

وأرفقت الدكتورة يومي الصور برسالة قصيرة باللغة قالت فيها: “A little piece of us is on the way”، في إشارة واضحة إلى استمرار علاقتهما واستعدادهما لخوض مرحلة من حياتهما مع اقتراب موعد الولادة.

وكانت يومي قد أعلنت حملها رسمياً قبل أسابيع عبر مقطع فيديو لاقى تفاعلاً واسعاً، إلا أن بعض منشوراتها اللاحقة أثارت تساؤلات الجمهور بسبب غياب زوجها عنها، ما فتح الباب أمام شائعات الانفصال. لكن ظهورهما الأخير معاً بدّد تلك الأنباء، وأعاد التركيز إلى أجواء الفرح التي يعيشها الثنائي بانتظار طفلهما الأول.