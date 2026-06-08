من هو رشيد عبد الحميد والد سانت ليفانت الذي خطف الأنظار؟

بعدما تصدّر اسم والده على ، عاد الاهتمام إلى ، والد الفنان الفلسطيني مروان المعروف " ليفانت".

وينحدر رشيد من أصول فلسطينية ويحمل جذوراً صربية من جهة العائلة، وقد عمل مهندساً معمارياً وشارك في عدد من المشاريع المرتبطة بقطاعي السياحة والضيافة. كما ارتبط اسمه بفندق "الديرة" الشهير في مدينة غزة، والذي شكّل مصدر لابنه في أغنيته المعروفة "ديرة".

ولم يقتصر نشاط على المجال السياحي، إذ شارك أيضاً في إنتاج أعمال فنية بارزة، من بينها الفيلم الوثائقي " في غزة". وتربطه بابنه علاقة وثيقة، حيث يرافقه في عدد من جولاته الفنية ويشاركه أجواء الحفلات وعروض الـDJ. وعُرف باهتمامه بالحفاظ على الهوية والثقافة من خلال أعماله ومشاريعه، كما عاش مع عائلته في غزة لسنوات قبل انتقالهم إلى خارج ، وكان له دور أساسي في تنشئة ابنه ضمن بيئة متعددة الثقافات واللغات ساهمت في تشكيل شخصيته الفنية الحالية.