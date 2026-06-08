زياد أبو شعر يعلن حمل زوجته سارة ملص ويترقب مولودهما الأول

واختار توثيق هذه اللحظة المميزة من خلال مقطع فيديو رومانسي صُوّر على شاطئ البحر، ظهرا فيه معاً وسط أجواء عاطفية عبّرت عن فرحتهما ببدء فصل جديد في حياتهما.

واكتفى زياد بالتعليق على الفيديو بكلمة "الحمد لله"، إلا أن هذه العبارة القصيرة كانت كافية لإشعال موجة من التهاني والتبريكات من المتابعين وصناع المحتوى والمشاهير. وحرص عدد من المقربين على التعبير عن سعادتهم بالخبر، من بينهم لين أبو شعر، تالا أبو شعر، ديب، إليان صقر وسلسبيل أبو سردانة، الذين تمنوا للثنائي الصحة والسلامة في هذه المرحلة الجديدة.

وكانت شائعات حمل سارة ملص قد انتشرت خلال الفترة الماضية بعد ظهورها في حفل "سيدرا بيوتي"، حيث أثار مظهرها حينها تكهنات الجمهور، قبل أن يحسم زياد الأمر رسمياً من خلال الفيديو الذي وضع حداً لكل التساؤلات.

ويُعد زياد أبو شعر وسارة ملص من أبرز المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي في ، إذ نجحا في بناء قاعدة جماهيرية من خلال مشاركة تفاصيل حياتهما اليومية ومحتوى متنوع يجمع بين الترفيه والسفر واللحظات العائلية، ليبدأ الثنائي مرحلة ينتظرها متابعوهما بشغف كبير.