منى زكي تلجأ للقضاء بعد تعرضها للإساءة عبر مواقع التواصل

في حلقة جديدة من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، يطلّ الفنان ماريو باسيل بحوار صريح يتناول فيه أبرز المحطات التي أثارت الجدل حول مسيرته الفنية، من الحديث عن تراجع نجوميته وعلاقته بالجيوش الإلكترونية والسياسيين، إلى اعترافه بأنه كان أكثر جرأة في السابق وكشفه أسباب خسارة جزء من جمهوره خلال السنوات الأخيرة.

