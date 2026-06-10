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نجمة &quot;الحفرة&quot; داملا سونمز تدخل القفص الذهبي قريباً
نجمة "الحفرة" داملا سونمز تدخل القفص الذهبي قريباً
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نجمة "الحفرة" داملا سونمز تدخل القفص الذهبي قريباً

فن

2026-06-10 | 09:34
نجمة "الحفرة" داملا سونمز تدخل القفص الذهبي قريباً
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Aljadeed
نجمة "الحفرة" داملا سونمز تدخل القفص الذهبي قريباً

تستعد الممثلة التركية داملا سونمز لدخول القفص الذهبي، إذ كشفت تقارير إعلامية تركية عن زواجها المرتقب من حبيبها إلكاي آقنجي في 11 يوليو/تموز المقبل، بعد علاقة عاطفية استمرت نحو عامين بعيداً عن الأضواء.

ووفقاً لما تم تداوله في الصحافة التركية، فضّل الثنائي إبقاء علاقتهما الخاصة بعيدة عن الإعلام طوال الفترة الماضية، قبل أن يقررا الانتقال إلى مرحلة جديدة وتوثيق ارتباطهما رسمياً.
وأشار الصحافي التركي كان كوردوغلو إلى أن داملا سونمز وإلكاي آقنجي بدآ التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، الذي سيُقام في أجواء عائلية هادئة ومقتصرة على أفراد العائلة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، بعيداً عن الطابع الاستعراضي والضجة الإعلامية.
وتُعرف بطلة مسلسل "الحفرة" بحرصها الشديد على حماية حياتها الشخصية من التداول الإعلامي، وهو النهج الذي التزمت به طوال فترة ارتباطها بإلكاي آقنجي.
 

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