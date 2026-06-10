نجمة "الحفرة" داملا سونمز تدخل القفص الذهبي قريباً

ووفقاً لما تم تداوله في الصحافة ، فضّل إبقاء علاقتهما الخاصة بعيدة عن الإعلام طوال الفترة الماضية، قبل أن يقررا الانتقال إلى مرحلة وتوثيق ارتباطهما رسمياً.وأشار الصحافي كان كوردوغلو إلى أن داملا سونمز وإلكاي آقنجي بدآ التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، الذي سيُقام في أجواء عائلية هادئة ومقتصرة على أفراد العائلة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، بعيداً عن الطابع الاستعراضي والضجة الإعلامية.وتُعرف بطلة مسلسل " " بحرصها الشديد على حماية حياتها الشخصية من التداول الإعلامي، وهو النهج الذي التزمت به طوال فترة ارتباطها بإلكاي آقنجي.