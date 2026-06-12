فادي صبيح يعايد ابنه نوار بكلمات مؤثرة.. والأخير يخطف الأنظار في عيد ميلاده الـ13

ووجّه فادي صبيح كلمات مليئة بالمحبة إلى ابنه نوار، كتب فيها: "ها أنت تطفئ الشمعة الثالثة عشرة على كعكة عيد ميلادك نوار ولدي ، حماك يا صاحب القلب الدافئ، وكل عام وأنت نوارة القلب وشمعتي المضيئة، نوار صديقي وولدي كل عام وأنت بخير".

وسرعان ما انتشرت الصورة بين المتابعين الذين حرصوا على تهنئة نوار بهذه المناسبة، فيما لفتت ملامحه الأنظار بشكل كبير، حيث رأى كثيرون أنه يشبه والده إلى حد بعيد، سواء من ناحية لون العينين أو ملامح الوجه والابتسامة.

وامتلأت التعليقات بعبارات الإعجاب بجمال نوار والشبه اللافت الذي يجمعه بوالده، بينما أشاد آخرون بالعلاقة الدافئة التي تربط فادي صبيح بابنه وبالكلمات العفوية التي اختارها لمعايدته.

ويُعد فادي صبيح من أبرز نجوم الدراما ، وارتبط اسمه لدى الجمهور بعدد كبير من الأعمال الناجحة، أبرزها شخصية "سلنغو" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، إلى جانب مشاركته في العديد من المسلسلات التي حققت حضوراً واسعاً على الشاشة السورية والعربية.

ومع انتشار الصورة، لم يكن عيد ميلاد نوار وحده حديث الجمهور، بل أيضاً الشبه الكبير الذي جمعه بوالده، في حصد آلاف الإعجابات والتعليقات عبر .