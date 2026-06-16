محاولة اغـ ـتيال شكران مرتجى لأنها انتقدت ما يحصل في سوريا؟

عاجل
ترامب: يتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران بسرعة
ترامب: يتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران بسرعة
ترامب: سنفصح عن تفاصيل الاتفاق مع إيران في الأطر الرسمية
ترامب: سنفصح عن تفاصيل الاتفاق مع إيران في الأطر الرسمية
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
رئيسة المفوضية الأوروبية: شرق أوسط مستقر يتطلّب أن يكون لبنان مستقرا ومسالما
رئيسة المفوضية الأوروبية: شرق أوسط مستقر يتطلّب أن يكون لبنان مستقرا ومسالما
لقاء بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة "مجموعة السبع"
لقاء بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة "مجموعة السبع"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محاولة اغـ ـتيال شكران مرتجى لأنها انتقدت ما يحصل في سوريا؟
محاولة اغـ ـتيال شكران مرتجى لأنها انتقدت ما يحصل في سوريا؟
A-
A+

محاولة اغـ ـتيال شكران مرتجى لأنها انتقدت ما يحصل في سوريا؟

فن

2026-06-16 | 06:09
محاولة اغـ ـتيال شكران مرتجى لأنها انتقدت ما يحصل في سوريا؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محاولة اغـ ـتيال شكران مرتجى لأنها انتقدت ما يحصل في سوريا؟

في حلقة استثنائية من برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تفتح النجمة شكران مرتجى قلبها للجمهور بجرأة غير مسبوقة، لتقدم واحدة من أقوى حلقاتها التلفزيونية وتكشف عن أسرار وخبايا تُعرض لأول مرة، حاسمة الجدل حول أصعب الشائعات والاتهامات التي لاحقتها مؤخراً.

تبدأ شكران الحلقة بإعلان اعتزالها الحديث في السياسة لأن رأيها "لا يقدم ولا يؤخر"، لتنتقل بعدها بكثير من الشفافية لفتح ملفات أزمتها الأخيرة؛ كاشفة لأول مرة عن سبب إغلاق حساباتها، والصديق الذي خذلها في أوج الهجوم عليها، مقابل الإشادة بالدعم المؤثر للنجمة كاريس بشار التي "مسكت قلبها قبل يدها".
ولم تخلُ الحلقة من الانفعال الشديد، حيث قامت شكران بتمزيق الأوراق على الهواء ورفضت عرض فيديو استفزها، كما ردت بقوة ودموع محبوسة على المطالبات بسحب جنسيتها، وحقيقة تعرضها لمضايقات في الشارع، وصولاً إلى ردها الأول والخطير على اتهامات الكفر ووصفها بـ "شكران ابستين"، معلقة بمرارة: "بشكر ربي إنه ما عندي أولاد".
وعلى الصعيد الفني، تأخذنا شكران إلى كواليس الدراما، متحدثة عن صعوبة التصوير في "عيلة الملك" ومشهد الاغتـ ـصاب القاسي الذي جسدت فيه وجع نساء كثيرات، متطرقة إلى محاولات تنميطها في بداياتها بأدوار العانس، ورأيها في الحب والزواج من شاب أصغر سناً، وتفكيرها الدائم بارتداء الحجاب والاعتزال، بالإضافة إلى حسم حقيقة خلافها مع يارا صبري، ووفائها لرفاق الدرب مثل نورمان أسعد والراحلة هدى شعراوي، مستعيدة ذكريات "أمل" وقلمها الشهير في "جميل وهناء".
الجانب الإنساني كان الأكثر تأثيراً في الحلقة، حيث بكت شكران بحـ ـرقة عند استذكار جثـ ـمان والدتها، وتحدثت عن غيابها لـ 10 سنوات عن قبر والدها في مصر، وحرمانها من رؤية شقيقها لـ 30 عاماً، قبل أن يفاجئها علي ياسين على الهواء بخبر انتظرته لعقد كامل قلب الاستديو إلى ساحة من الدموع الصادقة. وفي ختام الحلقة، تشتعل الأجواء بالبهجة والمفاجآت مع اقتحام شبيهة شكران اللبنانية للاستديو وخوضهما تحدياً مشتركاً ومميزاً، لتؤكد شكران في النهاية أنها فعلاً واحدة من الممثلات الخاصات والاستثنائيات في الوطن العربي.

اقرأ ايضا في فن

روان بن حسين تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها وانهيارها النفسي
08:14

روان بن حسين تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها وانهيارها النفسي

فتحت روان بن حسين صفحات مؤلمة من حياتها الشخصية، كاشفة للمرة الأولى تفاصيل عن طفولتها، وزواجها، والأزمات النفسية التي مرت بها، في فيديو حمل عنوان "Rawan Reintroduced".

08:14

روان بن حسين تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها وانهيارها النفسي

فتحت روان بن حسين صفحات مؤلمة من حياتها الشخصية، كاشفة للمرة الأولى تفاصيل عن طفولتها، وزواجها، والأزمات النفسية التي مرت بها، في فيديو حمل عنوان "Rawan Reintroduced".

برونا بيانكاردي تكشف جنس مولودها المنتظر من نيمار خلال كأس العالم 2026
08:13

برونا بيانكاردي تكشف جنس مولودها المنتظر من نيمار خلال كأس العالم 2026

في الوقت الذي تستحوذ فيه منافسات كأس العالم 2026 على اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم، نجح النجم البرازيلي نيمار وصديقته برونا بيانكاردي في جذب الأنظار بإعلان عائلي مؤثر كشفا من خلاله عن انتظارهما مولودة جديدة.

08:13

برونا بيانكاردي تكشف جنس مولودها المنتظر من نيمار خلال كأس العالم 2026

في الوقت الذي تستحوذ فيه منافسات كأس العالم 2026 على اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم، نجح النجم البرازيلي نيمار وصديقته برونا بيانكاردي في جذب الأنظار بإعلان عائلي مؤثر كشفا من خلاله عن انتظارهما مولودة جديدة.

الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"
08:09

الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.

08:09

الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.

اخترنا لك
روان بن حسين تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها وانهيارها النفسي
08:14
برونا بيانكاردي تكشف جنس مولودها المنتظر من نيمار خلال كأس العالم 2026
08:13
الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"
08:09
آخر لحظات الفنان أسامة السيد يوسف.. فراس إبراهيم يكشف ما جرى قبل رحيله
07:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026