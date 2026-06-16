آخر رسالة لـ إجه إيرتم نجمة "شراب التوت" قبل وفاتها مبكية

وأظهر الفيديو لحظة نقل جثمان الفنانة من منزلها إلى مثواها الأخير، حيث بدت أجواء الحزن واضحة على وجوه الحاضرين الذين ودّعوها في مراسم مؤثرة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر .وبحسب تقارير إعلامية تركية، نُقل جثمان أرتيم إلى معهد الطب الشرعي فور وفاتها لإجراء التشريح اللازم وتحديد السبب الدقيق للوفاة، قبل أن يُسلَّم إلى والدها لاستكمال مراسم الدفن.وكانت الفنانة الراحلة قد فارقت الحياة داخل منزلها إثر أزمة صحية مفاجئة، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى تعرضها لوعكة حادة أثناء وجودها برفقة والدتها يوم 15 حزيران/يونيو 2026.، أوضح محاميها أوغور غوكويون في بيان رسمي أن الوفاة وقعت قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت أنقرة، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية ترجّح تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، على أن يُحسم السبب النهائي بعد صدور تقرير الطب الشرعي.وعاد الجمهور إلى آخر رسالة نشرتها إيجي أرتيم عبر حساباتها، والتي كتبت فيها: "أنا أستودع حياتي لله... إذا ضاعت مني فرصة، أيقنت أن سيأتي بالأجمل منها"، وهي الكلمات التي اكتسبت وقعاً مؤثراً بعد رحيلها.وزاد من صدمة الخبر أن الفنانة كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين قبل يوم واحد فقط من وفاتها، ما أثار موجة من الحزن بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني.