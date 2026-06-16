الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: &quot;خطبت مرتين وما زبطت&quot;
الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"
A-
A+

الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"

فن

2026-06-16 | 08:09
الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الليدي مادونا عن حياتها العاطفية: "خطبت مرتين وما زبطت"

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.

وتتحدث بصراحة عن أقسى خسارة واجهتها في حياتها، مؤكدة أن فقدان والدتها ترك أثراً لا يُقارن بأي خسارة أخرى، كما تستعيد كواليس تراجع جزء كبير من ثروتها والتحديات التي رافقت تلك المرحلة.
كما تفتح ملف حياتها العاطفية، متحدثة عن خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، وتكشف مواصفات شريك حياتها المنتظر، معترفة بأنها "أنانية بالحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.
الحلقة لم تخلُ من المواقف الجريئة، إذ أطلقت سلسلة مواقف صريحة حول عدد من نجوم الفن، بينهم راغب علامة ووليد توفيق ومايز البياع، كما أثارت الجدل بتصريحاتها حول عدد من النجمات، في مقابل إشادتها بمايا دياب ونانسي عجرم.
وتتطرق الليدي مادونا أيضاً إلى حادثة خطيرة تقول إنها تعرّضت خلالها لمؤامرة، كما تعبر عن هواجسها تجاه مستقبل لبنان ورؤيتها للواقع الذي يعيشه البلد اليوم.
حلقة حافلة بالاعترافات والتصريحات الجريئة والقصص التي تُروى للمرة الأولى، من المتوقع أن تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن

اتهامات صادمة بعد رحيل سانشيتا أوغالي: تعرضت لمضايقات نفسية
10:10

اتهامات صادمة بعد رحيل سانشيتا أوغالي: تعرضت لمضايقات نفسية

أثار رحيل الممثلة الهندية الشابة سانشيتا أوغالي صدمة واسعة، بعدما عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في نالاسوبارا الشرقية عن عمر 22 عاماً، فيما فجّر شقيقها أكاش أوغالي سلسلة اتهامات بشأن الظروف التي سبقت وفاتها.

10:10

اتهامات صادمة بعد رحيل سانشيتا أوغالي: تعرضت لمضايقات نفسية

أثار رحيل الممثلة الهندية الشابة سانشيتا أوغالي صدمة واسعة، بعدما عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في نالاسوبارا الشرقية عن عمر 22 عاماً، فيما فجّر شقيقها أكاش أوغالي سلسلة اتهامات بشأن الظروف التي سبقت وفاتها.

بعد وفاة إيجي أرتيم عن 35 عاماً.. والدتها تكشف تفاصيل صادمة عن ساعاتها الأخيرة
09:02

بعد وفاة إيجي أرتيم عن 35 عاماً.. والدتها تكشف تفاصيل صادمة عن ساعاتها الأخيرة

لا تزال وفاة الممثلة التركية الشابة إيجي أرتيم عن عمر 35 عاماً تثير صدمة واسعة بين جمهورها ومحبيها، وسط استمرار التساؤلات حول الظروف التي سبقت رحيلها المفاجئ.

09:02

بعد وفاة إيجي أرتيم عن 35 عاماً.. والدتها تكشف تفاصيل صادمة عن ساعاتها الأخيرة

لا تزال وفاة الممثلة التركية الشابة إيجي أرتيم عن عمر 35 عاماً تثير صدمة واسعة بين جمهورها ومحبيها، وسط استمرار التساؤلات حول الظروف التي سبقت رحيلها المفاجئ.

ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي
08:55

ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي

تصدّر اسم الفنان العراقي ماجد المهندس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو ظهر فيها داخل أحد المسابح في دبي، بإطلالة صيفية لافتة كشفت عن وشم على جسده، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

08:55

ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي

تصدّر اسم الفنان العراقي ماجد المهندس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو ظهر فيها داخل أحد المسابح في دبي، بإطلالة صيفية لافتة كشفت عن وشم على جسده، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

اخترنا لك
اتهامات صادمة بعد رحيل سانشيتا أوغالي: تعرضت لمضايقات نفسية
10:10
بعد وفاة إيجي أرتيم عن 35 عاماً.. والدتها تكشف تفاصيل صادمة عن ساعاتها الأخيرة
09:02
ماجد المهندس يقضي عطلته الصيفية مع أصدقائه في دبي
08:55
روان بن حسين تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها وانهيارها النفسي
08:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026