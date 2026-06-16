برونا بيانكاردي تكشف جنس مولودها المنتظر من نيمار خلال كأس العالم 2026

في الوقت الذي تستحوذ فيه منافسات كأس 2026 على اهتمام جماهير حول العالم، نجح النجم البرازيلي نيمار وصديقته برونا بيانكاردي في جذب الأنظار بإعلان عائلي مؤثر كشفا من خلاله عن انتظارهما مولودة .



وأعلنت برونا الخبر عبر مقطع فيديو نشرته على قناتها في “يوتيوب”، ظهرت فيه إلى جانب نيمار وأفراد أسرتهما خلال احتفال خاص للكشف عن جنس الجنين، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والمشاعر.



وبدأ الفيديو بالأبيض والأسود، حيث ارتدى نيمار وبرونا وابنه الأكبر دافي عصابات على أعينهم، فيما تبادل أفراد العائلة الألوان في أجواء من الحماس والترقب. وبعد لحظات، تحولت المشاهد إلى الألوان الطبيعية ليظهر اللون الوردي معلنًا أن المولود المنتظر فتاة، وسط احتفالات وفرحة كبيرة من جميع أفراد الأسرة.



كما تضمن الفيديو موعد الولادة المتوقع، إذ تنتظر برونا استقبال طفلتها الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل.



وتحظى علاقة نيمار وبرونا بيانكاردي باهتمام واسع منذ سنوات، بعدما مرت بعدة مراحل من الانفصال والعودة قبل أن يستقر مجددًا. وكانا قد استقبلا ابنتهما الأولى مافي في أكتوبر 2023، ثم ابنتهما الثانية ميل في يوليو 2025، ليعلنا الآن انتظارهما لطفلتهما الثالثة.





ويحرص الثنائي باستمرار على مشاركة متابعيهما بلحظات من حياتهما العائلية، حيث يظهر أبناء نيمار في العديد من المناسبات الخاصة. وإلى جانب ابنتيه من برونا، يمتلك اللاعب ابنه الأكبر دافي لوكا وابنته هيلينا من علاقة سابقة، ما أضفى على فيديو إعلان الحمل طابعًا عائليًا مميزًا جمع جميع أفراد الأسرة في لحظة استثنائية.



وجاء الإعلان بالتزامن مع أجواء كأس 2026، في وقت يسعى فيه نيمار إلى استعادة أفضل مستوياته بعد سلسلة من الإصابات التي أثرت على مسيرته خلال السنوات وأبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.



ورغم التحديات البدنية التي واجهها، يواصل النجم البرازيلي العمل على العودة بقوة والمساهمة مع منتخب بلاده في البطولة العالمية، بالتوازي مع استعداده لخوض مرحلة في حياته الشخصية بانتظار استقبال مولودته الجديدة.