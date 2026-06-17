وفاة الفنان المصري محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته بعد 5 أيام من حادث مروّع

وكان مرزبان قد نُقل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة في حالة حرجة، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابته بنزيف في المخ وكدمات في أنسجة الدماغ وكسر في قاع الجمجمة، إضافة إلى تجمع دموي على الرئتين.
وبقي الفنان الراحل خلال الأيام الماضية على جهاز التنفس الصناعي وسط تدهور مستمر في حالته الصحية، قبل أن تعلن عائلته صباح اليوم وفاته بعد خمسة أيام من تلقي العلاج.
وسادت حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه عقب انتشار خبر الوفاة، على أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان وتلقي التعازي خلال الساعات المقبلة.