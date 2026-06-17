الأمير الحسين والأميرة رجوة يساندان النشامى من المدرجات في أول ظهور مونديالي للأردن

ووصل ولي العهد الأردني إلى الملعب مرتدياً قميص "قدّها النشامى"، برفقة الأميرة رجوة وشقيقه هاشم بن عبدالله الثاني، في مشهد عكس حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي يحظى به المنتخب الأردني خلال هذه المشاركة غير المسبوقة.
وخاض المنتخب الأردني أول مباراة له في تاريخ نهائيات كأس العالم أمام منتخب النمسا ضمن البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات.
وانتهت المواجهة بفوز النمسا بنتيجة 3-1، فيما قدم "النشامى" أداءً تنافسياً في أول اختبار مونديالي لهم، مع تطلعات لمواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.
طلت الفنانة السورية شكران مرتجى في حلقة استثنائية من برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، كاشفة للمرة الأولى عن تفاصيل شخصية ومهنية حساسة، في واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة وصراحة.
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