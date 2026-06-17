الأمير الحسين والأميرة رجوة يساندان النشامى من المدرجات في أول ظهور مونديالي للأردن

ووصل ولي إلى الملعب مرتدياً قميص "قدّها النشامى"، برفقة الأميرة رجوة وشقيقه هاشم بن عبدالله الثاني، في عكس حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي يحظى به المنتخب الأردني خلال هذه المشاركة غير المسبوقة.

وخاض المنتخب الأردني أول مباراة له في تاريخ نهائيات أمام منتخب النمسا ضمن البطولة المقامة في وكندا والمكسيك، وسط حضور جماهيري لافت في المدرجات.

وانتهت المواجهة بفوز النمسا بنتيجة 3-1، فيما قدم "النشامى" أداءً تنافسياً في أول اختبار مونديالي لهم، مع تطلعات لمواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.