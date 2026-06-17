طارق مرعشلي يعايد زوجته آلاء بيرقدار برسالة رومانسية

ونشر مرعشلي
عبر حسابه على إنستغرام
صورة جمعته بزوجته في أجواء عائلية هادئة، وأرفقها بكلمات رومانسية كتب فيها: "كل عام وأنتِ حبيبتي.. كل عام وأنتِ بألف خير.. زوجتي وحبيبتي وصديقتي".
وحظي المنشور بتفاعل واسع من المتابعين وعدد من الفنانين والإعلاميين الذين انهالت تهانيهم لآلاء بيرقدار
، متمنين للثنائي دوام السعادة والاستقرار.
وتُعد آلاء بيرقدار الزوجة الحالية لطارق مرعشلي، وقد رزقا بابنتهما سيلا عام 2013، فيما كان مرعشلي متزوجاً سابقاً من الفنانة الراحلة رندة
مرعشلي، والدة الفنانة هيا مرعشلي
، التي تُعد اليوم
من أبرز نجمات الدراما السورية
الشابات.