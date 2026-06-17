طارق مرعشلي يعايد زوجته آلاء بيرقدار برسالة رومانسية

لفت الفنان السوري طارق أنظار متابعيه على بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته آلاء برسالة مؤثرة عبّر فيها عن حبه وتقديره لها.





ونشر عبر حسابه على صورة جمعته بزوجته في أجواء عائلية هادئة، وأرفقها بكلمات رومانسية كتب فيها: "كل عام وأنتِ حبيبتي.. كل عام وأنتِ بألف خير.. زوجتي وحبيبتي وصديقتي".



وحظي المنشور بتفاعل واسع من المتابعين وعدد من الفنانين والإعلاميين الذين انهالت تهانيهم لآلاء ، متمنين للثنائي دوام السعادة والاستقرار.



وتُعد آلاء بيرقدار الزوجة الحالية لطارق مرعشلي، وقد رزقا بابنتهما سيلا عام 2013، فيما كان مرعشلي متزوجاً سابقاً من الفنانة الراحلة مرعشلي، والدة الفنانة ، التي تُعد من أبرز نجمات الدراما الشابات.