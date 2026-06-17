وشارك آل الشيخ الصورة عبر حسابه على منصة "إكس"، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: "مع صديقي الأسطورة بيدرو ألونسو"، ما دفع المتابعين إلى تداول الصورة على نطاق واسع والتفاعل معها بتعليقات طريفة استحضرت شخصية "برلين" التي حققت شهرة عالمية.
ويأتي هذا الظهور في ظل التعاون القائم بين الطرفين ضمن مسلسل الأمير، الذي يُعد من أضخم المشاريع الدرامية المنتظرة في المنطقة، إذ يشارك بيدرو ألونسو في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم العرب والعالميين.
وكان تركي آل الشيخ قد كشف سابقاً أن ميزانية العمل تتجاوز ملياراً و100 مليون جنيه مصري، فيما يضم المسلسل أسماء بارزة أبرزها أحمد عز وأمينة خليل وخالد الصاوي، إضافة إلى النجمة التركية توبا بويوكستون.
ويحظى العمل باهتمام كبير منذ الإعلان عنه، خصوصاً مع مشاركة أسماء عالمية وتولي المخرج ستيفن هوبكنز مهمة إخراجه، ما يرفع سقف التوقعات حول مستوى الإنتاج الذي سيقدمه.
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