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المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بـ&quot;برلين&quot;.. وصورة مع بيدرو ألونسو تشعل التفاعل
المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بـ"برلين".. وصورة مع بيدرو ألونسو تشعل التفاعل
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المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بـ"برلين".. وصورة مع بيدرو ألونسو تشعل التفاعل

فن

2026-06-17 | 04:13
المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بـ"برلين".. وصورة مع بيدرو ألونسو تشعل التفاعل
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Aljadeed
المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بـ"برلين".. وصورة مع بيدرو ألونسو تشعل التفاعل

أثار تركي آل الشيخ تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة جمعته بالنجم الإسباني بيدرو ألونسو الشهير بشخصية "برلين" في مسلسل La Casa de Papel.

وشارك آل الشيخ الصورة عبر حسابه على منصة "إكس"، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: "مع صديقي الأسطورة بيدرو ألونسو"، ما دفع المتابعين إلى تداول الصورة على نطاق واسع والتفاعل معها بتعليقات طريفة استحضرت شخصية "برلين" التي حققت شهرة عالمية.

ويأتي هذا الظهور في ظل التعاون القائم بين الطرفين ضمن مسلسل الأمير، الذي يُعد من أضخم المشاريع الدرامية المنتظرة في المنطقة، إذ يشارك بيدرو ألونسو في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم العرب والعالميين.

وكان تركي آل الشيخ قد كشف سابقاً أن ميزانية العمل تتجاوز ملياراً و100 مليون جنيه مصري، فيما يضم المسلسل أسماء بارزة أبرزها أحمد عز وأمينة خليل وخالد الصاوي، إضافة إلى النجمة التركية توبا بويوكستون.

ويحظى العمل باهتمام كبير منذ الإعلان عنه، خصوصاً مع مشاركة أسماء عالمية وتولي المخرج ستيفن هوبكنز مهمة إخراجه، ما يرفع سقف التوقعات حول مستوى الإنتاج الذي سيقدمه.

 

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