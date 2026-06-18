ما حقيقة وفاة الإعلامية السورية ناز السيد؟

تداولت صفحات وحسابات على خلال الساعات الماضية أنباءً تحدثت عن وفاة الإعلامية ناز السيد إثر تعرضها لحادث سير على طريق المالكية، في خبر أثار من القلق والتفاعل بين المتابعين، لا سيما مع تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل.



وجاء في المنشورات المتداولة، نقلاً عن صفحة "أبناء قامشلو"، أن الإعلامية ناز السيد توفيت قبل وقت قصير نتيجة حادث مروري على طريق المالكية، مشيرة إلى أنها "الإعلامية الرابعة التي تفقد حياتها خلال أسبوع"، إضافة إلى صورة وهي على سرير المرض وعلى وجهها أثار جروح، وهو ما دفع العديد من المستخدمين إلى إعادة نشر الخبر والتعليق عليه.

وسرعان ما انتشرت المزاعم عبر مجموعات وصفحات محلية، وسط مطالبات بالتحقق من صحة المعلومات المتداولة، في ظل غياب أي بيانات رسمية أو مصادر موثوقة تؤكد وقوع الحادث أو وفاة الإعلامية.

وبعد مراجعة المعطيات المتاحة، تبين أن الأنباء المتداولة لا تستند إلى أي تأكيد رسمي، كما أنها عارية عن الصحة. وقد ظهرت الإعلامية ناز السيد بنفسها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية "الستوري" على حسابها في ، ما يؤكد أنها بخير ويدحض الشائعات التي جرى تداولها بشأن وفاتها.

وبذلك، فإن خبر وفاة الإعلامية ناز السيد المتداول على خلال الساعات الماضية هو مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.