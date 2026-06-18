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بعد وفاة إيجي إيرتم.. تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة المنتظرة
بعد وفاة إيجي إيرتم.. تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة المنتظرة
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بعد وفاة إيجي إيرتم.. تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة المنتظرة

فن

2026-06-18 | 05:02
بعد وفاة إيجي إيرتم.. تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة المنتظرة
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Aljadeed
بعد وفاة إيجي إيرتم.. تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة المنتظرة

تتواصل التحقيقات في قضية وفاة الممثلة التركية إيجي إيرتم، التي رحلت بشكل مفاجئ عن عمر 35 عاماً داخل منزلها، وسط حالة من الصدمة والحزن في الأوساط الفنية التركية.

وكشف محامي الراحلة، أوغور غوككويون، أن الجهات المختصة لا تزال بانتظار صدور تقرير التشريح الطبي النهائي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مؤكداً أن الحادثة وقعت قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً داخل منزلها أثناء وجودها برفقة والدتها.

وأوضح أن المعلومات الأولية أصبحت بحوزة المحققين، إلا أن النتائج النهائية ستبقى مرتبطة بما سيكشفه التقرير الطبي الرسمي، مشيراً إلى أن عائلة الفنانة تترقب استكمال الإجراءات القانونية والطبية لمعرفة ملابسات الوفاة.

وكانت إيجي إيرتم قد أثارت الجدل قبل أيام من رحيلها بعد تداول صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها بحالة إرهاق واضحة أثناء عودتها إلى منزلها، ما دفع البعض للتساؤل حول وضعها الصحي. إلا أن محاميها نفى آنذاك معاناتها من أي أزمة صحية خطيرة، مؤكداً أنها كانت تعاني من آلام في المعدة وإرهاق عام فقط، ما اضطرها للاعتذار عن حضور مناسبة اجتماعية.

وأضاف أنها أمضت وقتاً مع والدتها في منطقة مودا قبل العودة إلى المنزل بسبب استمرار الأعراض، لافتاً إلى أنها واجهت متاعب صحية عقب رحلة إلى تايلاند، لكنها فضّلت الراحة في منزلها.


وفي ظل استمرار الحزن داخل الوسط الفني التركي، تتجه الأنظار حالياً إلى نتائج تقرير التشريح الطبي الذي يُنتظر أن يحسم أسباب الوفاة ويضع حداً للتكهنات المتداولة، فيما يستذكر الجمهور مسيرتها الفنية التي شهدت مشاركتها في أعمال بارزة مثل “السجين” و”العائلة” و”رائحة الصندوق”، إضافة إلى دورها في مسلسل “شراب التوت” الذي ساهم في تعزيز شهرتها داخل تركيا وخارجها.

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