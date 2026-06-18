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مرض خطير يهدد مستقبل جيريمي كلاركسون المهني
مرض خطير يهدد مستقبل جيريمي كلاركسون المهني
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مرض خطير يهدد مستقبل جيريمي كلاركسون المهني

فن

2026-06-18 | 05:05
مرض خطير يهدد مستقبل جيريمي كلاركسون المهني
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Aljadeed
مرض خطير يهدد مستقبل جيريمي كلاركسون المهني

كشف الإعلامي البريطاني جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج Top Gear السابق، عن إصابته بنوع “عدواني” من سرطان البروستاتا، مؤكداً أن المرض تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، لكنه يمر حالياً بمرحلة علاجية معقدة أثارت مخاوف بشأن مستقبله المهني.

وجاء إعلان كلاركسون، البالغ من العمر 66 عاماً، ضمن الحلقات الختامية للموسم الخامس من برنامجه الواقعي Clarkson’s Farm، حيث فاجأ زميليه كاليب كوبر وتشارلي آيرلاند بإبلاغهما للمرة الأولى بتشخيصه الطبي.

وقال كلاركسون خلال الحلقة: “أجريت خزعة مؤخراً والنتيجة كانت السرطان.. إنه نوع عدواني لكنه في مرحلة مبكرة جداً”، مشيراً إلى أنه أبقى الأمر سراً منذ شهر مايو/أيار الماضي.

وأوضح الإعلامي البريطاني أنه خضع لعملية جراحية تم خلالها استئصال 10% من البروستاتا، إلا أن بعض مراحل العلاج لم تسر كما كان متوقعاً، ما اضطره للبقاء في المستشفى لفترة إضافية.

وأضاف: “بعض العلاجات لم تسر كما يرام وأصبحت الأمور معقدة، لا أعرف ماذا سيحدث”.

كما أثار كلاركسون قلق جمهوره بعدما لمح إلى احتمال غيابه عن الموسم السادس من البرنامج، قائلاً: “إذا نجح العلاج سأراكم في الموسم السادس، وإذا لم ينجح فلن أراكم”.


وعقب عرض الحلقة، انهالت رسائل الدعم من الجمهور وعدد من الشخصيات البريطانية البارزة، بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك والإعلامي بيرس مورغان، اللذان تمنيا له الشفاء العاجل ودعوا الرجال إلى إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

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