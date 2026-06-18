سارة الودعاني تحسم حقيقة عودتها إلى الحجاب

حسمت مشهورة الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية حول عودتها إلى ارتداء الحجاب، بعدما نفت صحة منشور متداول نُسب إليها وانتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وكان مستخدمون قد تداولوا منشوراً زُعم أنه صادر عن ، تحدثت فيه عن قرارها العودة إلى الحجاب بعد فترة من التفكير والتغيرات التي مرت بها في حياتها، مؤكدة أن القرار جاء عن قناعة شخصية ورغبة في التقرب إلى .



وجاء في المنشور المتداول أن الودعاني شعرت بالندم على خلع الحجاب سابقاً، وأنها قررت العودة إليه بعد مرحلة وصفتها بالصعبة، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها بالثبات.

لكن الودعاني سارعت إلى نفي صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن المنشور لا يمت لها بصلة ولم يصدر عبر حساباتها الرسمية.



ونشرت عبر حسابها في “سناب شات” توضيحاً أكدت فيه أن فريقها القانوني رصد عدداً من الحسابات المنتحلة التي تستخدم اسمها وصورتها الشخصية لنشر معلومات غير صحيحة، مع إضافة علامات توثيق مزيفة بهدف إيهام المتابعين بأنها حسابات رسمية.



وأوضحت أن هذه الحسابات تعتمد على التلاعب بالصور وبرامج التعديل لإظهار علامة التوثيق، مشددة على أن جميع المعلومات الصادرة عنها يجب أن تؤخذ فقط من حساباتها الرسمية المعروفة لدى الجمهور.



كما أكدت الودعاني أن ما يتم تداوله عبر الحسابات المزيفة لا يمثلها بأي شكل من الأشكال، داعية متابعيها إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء غير الموثوقة.