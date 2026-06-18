اعتزال الممثلة السعودية لمى الكناني يثير الجدل ويصدم جمهورها

وقالت الكناني في رسالتها: "أنا لمى الكناني... وهذا آخر ظهور لي. قررت أعتزل التمثيل بشكل نهائي. يمكن القرار يصدم كثير، ويمكن ناس ما راح يعجبهم، بس هذي حياتي وأنا أدرى وش يناسبني".وأضافت أن الفترة دفعتها إلى إعادة النظر في كثير من الأمور ومراجعة حساباتها الشخصية، مؤكدة أن الشهرة والأضواء والتصفيق ليست كل شيء في الحياة، وأنها اختارت نفسها ومستقبلها بالطريقة التي تراها مناسبة بعيداً عن أي ضغوط أو توقعات من الآخرين.وأوضحت في ختام رسالتها أنها تبدأ مرحلة من حياتها، موجهة الشكر لكل من دعمها خلال مسيرتها الفنية، ومشيرة إلى أن من استغرب قرارها اليوم قد يفهمه .وجاء إعلان الاعتزال بمثابة صدمة للكثير من المتابعين، خاصة أن لمى الكناني تعد من أبرز الصاعدة في الدراما خلال السنوات الأخيرة، كما أن مسيرتها الفنية لا تزال في بداياتها مقارنة بعدد من نجوم الساحة الفنية.