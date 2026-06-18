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اعتزال الممثلة السعودية لمى الكناني يثير الجدل ويصدم جمهورها
اعتزال الممثلة السعودية لمى الكناني يثير الجدل ويصدم جمهورها
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اعتزال الممثلة السعودية لمى الكناني يثير الجدل ويصدم جمهورها

فن

2026-06-18 | 06:46
اعتزال الممثلة السعودية لمى الكناني يثير الجدل ويصدم جمهورها
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Aljadeed
اعتزال الممثلة السعودية لمى الكناني يثير الجدل ويصدم جمهورها

أثارت الفنانة السعودية لمى الكناني موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت بشكل مفاجئ قرارها اعتزال التمثيل نهائياً، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "سناب شات".

وقالت الكناني في رسالتها: "أنا لمى الكناني... وهذا آخر ظهور لي. قررت أعتزل التمثيل بشكل نهائي. يمكن القرار يصدم كثير، ويمكن ناس ما راح يعجبهم، بس هذي حياتي وأنا أدرى وش يناسبني".
وأضافت أن الفترة الأخيرة دفعتها إلى إعادة النظر في كثير من الأمور ومراجعة حساباتها الشخصية، مؤكدة أن الشهرة والأضواء والتصفيق ليست كل شيء في الحياة، وأنها اختارت نفسها ومستقبلها بالطريقة التي تراها مناسبة بعيداً عن أي ضغوط أو توقعات من الآخرين.
وأوضحت في ختام رسالتها أنها تبدأ اليوم مرحلة جديدة من حياتها، موجهة الشكر لكل من دعمها خلال مسيرتها الفنية، ومشيرة إلى أن من استغرب قرارها اليوم قد يفهمه مع مرور الوقت.
وجاء إعلان الاعتزال بمثابة صدمة للكثير من المتابعين، خاصة أن لمى الكناني تعد من أبرز الوجوه الشابة الصاعدة في الدراما السعودية خلال السنوات الأخيرة، كما أن مسيرتها الفنية لا تزال في بداياتها مقارنة بعدد من نجوم الساحة الفنية.
 

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