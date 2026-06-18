وفاة ديفي تشيس عن عمر 35 عاماً و الكشف عن السبب

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، توفيت تشيس نتيجة مضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن إصابتها بالتهاب السحايا وعدوى حادة في ، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة .

وُلدت ديفي تشيس عام 1990 في ، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، قبل أن تحقق شهرتها الكبرى عام 2002 من خلال أداء صوت "ليلو" في «Lilo & Stitch» وتجسيد شخصية "سامارا" في «The Ring»، وهما الدوران اللذان رسخا مكانتها في ذاكرة جيل كامل من المشاهدين.

كما شاركت في أعمال بارزة أخرى، من بينها «Donnie Darko» والدبلجة لفيلم الأنيمي الشهير «Spirited Away»، إلى جانب دورها في المسلسل الدرامي «Big Love».

وبرحيلها، تفقد واحدة من أبرز نجمات الطفولة في مطلع الألفية، فيما يبقى إرثها الفني حاضراً في أعمال تركت بصمة لا تُنسى لدى ملايين المتابعين حول .