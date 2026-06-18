محامية فضل شاكر تكشف تفاصيل مقلقة عن حالته الصحية وتطالب بإخلاء سبيله

وبحسب مصادر فوشيا، فإن الطلب يستند إلى مجموعة من المستجدات القضائية التي شهدها ملف شاكر خلال الفترة ، أبرزها صدور حكم ببراءته في السادس من مايو/أيار الماضي من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، قائد سرايا في عام 2013، وذلك بقرار من قاضي جنايات بلال ضناوي.

كما يعزز الطلب إفادات عدد من ضباط الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة العسكرية خلال جلسة عقدت في 26 مايو/أيار الماضي. وأكد الضباط، وهم العميد ممدوح صعب والعميد محمد الحسيني والعميد علي شحرور، أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث "معركة " التي وقعت في يونيو/حزيران 2013، مشيرين إلى أن المجموعة التي كانت ترافقه آنذاك كانت مخصصة لحمايته الشخصية وليست ذات طابع قتالي.

وأفادت الشهادات أيضاً بعدم وجود أي أدلة تثبت تورط شاكر في تمويل أو دعم مجموعة الشيخ الأسير مادياً أو لوجستياً، فيما شدد الفنان في إفاداته السابقة على براءته من دم الجيش اللبناني وعدم مشاركته في أي أعمال قتالية.

وعلى الصعيد الصحي، قدمت المحامية أماتا مبارك تقارير طبية تفيد بأن موكلها يعاني من مرض السكري المزمن، إلى جانب مشاكل صحية أخرى، بينها ضعف شديد في النظر وآلام في العظام نتيجة ظروف إقامته الطويلة داخل المخيم وعدم تعرضه لأشعة الشمس لفترات ممتدة.

وبناءً على هذه المعطيات، كلف قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض لجنة طبية معتمدة من المحكمة بإجراء كشف طبي على فضل شاكر ومقارنة نتائجها بالتقارير المقدمة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن طلب إخلاء السبيل.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العسكرية جلستها المقبلة في 23 يونيو/حزيران الجاري، فيما تشير المعطيات إلى إمكانية صدور قرار بإخلاء سبيل شاكر خلال الأيام المقبلة أو خلال الجلسة نفسها، مع احتمال إخضاعه لشروط قانونية من بينها منع السفر والالتزام بحضور أي جلسات قضائية مستقبلية إذا استدعت الحاجة.