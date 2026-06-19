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ميشال ابو سليمان يعترف بخيانة زوجته ويعتذر منها عالى الهواء
ميشال ابو سليمان يعترف بخيانة زوجته ويعتذر منها عالى الهواء
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ميشال ابو سليمان يعترف بخيانة زوجته ويعتذر منها عالى الهواء

فن

2026-06-19 | 08:54
ميشال ابو سليمان يعترف بخيانة زوجته ويعتذر منها عالى الهواء
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Aljadeed
ميشال ابو سليمان يعترف بخيانة زوجته ويعتذر منها عالى الهواء

يطلّ الممثل اللبناني ميشال أبو سليمان في حلقة جديدة من بودكاست "سقف عالي" مع الإعلامي جوزيف حويك، في حوار يتّسم بالصراحة والجرأة، كاشفاً تفاصيل ومحطات شخصية ومهنية يتحدث عنها للمرة الأولى.

ويتناول أبو سليمان خلال الحلقة تأثير السياسة على حياته ومسيرته، مستعيداً مشاهد وأحداثاً لا تزال راسخة في ذاكرته، كما يكشف عن تعرّضه للتهديد ويوجّه رسائل مباشرة إلى عدد من السياسيين.

وعلى الصعيد الفني، يتحدث عن شعوره بالتهميش في الدراما، ويقدّم رؤيته لواقع المسرح اليوم، متوقفاً عند تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشهرة وتبدّل المعايير الفنية، معتبراً أنها أسهمت في تراجع حضور جيل كامل من الفنانين.

ولا تخلو الحلقة من المواقف المثيرة للجدل، إذ يتطرق أبو سليمان إلى العلاقات الزوجية والخيانة، ويتحدث بصراحة عن زوجته وطبيعة علاقته بها، كما يرفع السقف في تقييمه للوسط الفني وظاهرة التزلّف التي يلجأ إليها البعض سعياً إلى النجاح.

بين الاعترافات الشخصية والآراء الجريئة واللحظات المؤثرة، يكشف ميشال أبو سليمان جانباً مختلفاً من شخصيته في واحدة من أكثر إطلالاته صراحةً.

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