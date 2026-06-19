حسين حجيج يكشف لأول مرة محاولته انهاء حياته لهذا السبب

في حلقة استثنائية من برنامج "ع أرض الملعب" مع أنطوني الزعبي، يحلّ ، المعروف بشخصية "أم حبودي"، ضيفاً في أجواء حماسية مستوحاة من 2026، حيث يخوض سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة.

