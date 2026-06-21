بعد أسابيع على زواجها.. هل تنتظر دوا ليبا طفلها الأول؟

وبدأت القصة مع تداول صورة ومنشورات عبر حسابات فنية وترفيهية تحدثت عن حمل ، مرفقة بعبارة منسوبة إليها جاء فيها: "أنا آكل لشخصين الآن"، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من التعليقات والتساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء وما إذا كانت تستعد بالفعل لاستقبال مولودها الأول.

وسرعان ما انتشرت بين المتابعين الذين تفاعلوا بكثافة مع المنشورات المتداولة، حيث اعتبر البعض أن الخبر قد يكون مفاجأة سعيدة في حياة النجمة العالمية، فيما فضّل آخرون انتظار أي إعلان رسمي قبل التعامل مع هذه المعلومات على أنها مؤكدة.

وتأتي هذه التكهنات في وقت تعيش فيه دوا ليبا مرحلة في حياتها الشخصية، إذ تمضي حالياً أوقاتاً مميزة برفقة زوجها الممثل البريطاني كالوم تيرنير، وسط أجواء رومانسية وثقتها صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر .