دبكة قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تتصدر المواقع

وصلة دبكة تجمع #باسل_خياط و #قصي_خولي و #قيس_الشيخ_نجيب وتشعل التفاعل#متداول pic.twitter.com/PELmnWQMcc
— AlJadeed فنّ (@aljadeedfan) June 21, 2026
وصلة دبكة تجمع #باسل_خياط و #قصي_خولي و #قيس_الشيخ_نجيب وتشعل التفاعل#متداول pic.twitter.com/PELmnWQMcc
في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.
نجحت الفنانة المصرية آمال ماهر في خطف الأنظار خلال حفلها على مسرح كازينو دو باريس في العاصمة الفرنسية، بعدما شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، في أول ظهور فني لها بعد الجدل الذي رافق حفلها الأخير في هولندا.
غيّب الموت الكاتبة والروائية العراقية سميرة المانع عن عمر ناهز 91 عاماً في العاصمة البريطانية لندن، لتطوى برحيلها صفحة بارزة من صفحات الأدب العراقي المعاصر، بعد مسيرة أدبية وثقافية امتدت لأكثر من خمسة عقود.