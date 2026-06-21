دبكة قصي خولي وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب تتصدر المواقع

نجحت الفنانة المصرية آمال ماهر في خطف الأنظار خلال حفلها على مسرح كازينو دو باريس في العاصمة الفرنسية، بعدما شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، في أول ظهور فني لها بعد الجدل الذي رافق حفلها الأخير في هولندا.