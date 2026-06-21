محمد فضل شاكر يكسر صمته برسالة مؤثرة لوالده: آن الأوان للإنصاف

ونشر محمد شاكر عبر خاصية "الستوري" على حسابه في " " صورة بخلفية سوداء كتب عليها: "الحرية والعدالة لفضل شاكر.. آن الأوان للإنصاف"، في رسالة عكست حجم التضامن والدعم الذي يقدمه لوالده خلال هذه المرحلة.

ولم يكتفِ بالرسالة المكتوبة، بل أرفقها بمقطع من أغنيته "عارفينك"، التي تحمل طابعاً عائلياً خاصاً، إذ تبدأ بحوار مؤثر بينه وبين والده قبل انطلاق الأغنية، ما أضفى بعداً إنسانياً على المنشور.

وأثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين عبّروا عن تعاطفهم مع محمد شاكر ووالده، متمنين انفراج الأزمة قريباً، فيما جاءت التعليقات داعمة ومطالبة بتحقيق العدالة وإنهاء معاناة العائلة.

وتأتي هذه الرسالة في وقت تتواصل فيه الأنباء المتداولة حول الوضع الصحي للفنان فضل شاكر، بالتزامن مع انتظار البت بطلب إخلاء سبيله، بعد أشهر من توقيفه إثر تسليم نفسه للسلطات .

وكان فريق الدفاع عن فضل شاكر قد تقدّم بطلب لإخلاء سبيله استناداً إلى معطيات صحية وقانونية، إضافة إلى شهادات وإفادات قُدمت في إطار الملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات القضائية المقبلة.